Хозяин разгромленной воспитанниками «Крыльев Советов» машины прокомментировал ситуацию

Нашелся хозяин автомобиля, разгромленного в выходные воспитанниками академии «Крыльев Советов». Вопреки первоначальной информации, им оказался не участник СВО.

Ранее подростки извинились за инцидент.

«Это машина моей матери. Она снята с учета ГИБДД и находится в частично разобранном состоянии. Я временно официально не работаю и к СВО не причастен.

Претензий к ребятам у меня нет, машина действительно была бесхозной. Ничего страшного не произошло, я их не осуждаю. Конечно, лучше так не поступать. Просто молодые еще.

Кузов от машины я хочу утилизировать, и академия «Крыльев» обещала мне в этом помочь», – сказал горожанин по имени Алексей.

1-я команда «Крыльев» находится на сборе в Турции.

Команда идет в РПЛ 6-й.

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