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    • Хозяин разгромленной воспитанниками «Крыльев Советов» машины прокомментировал ситуацию

    Хозяин разгромленной воспитанниками «Крыльев Советов» машины прокомментировал ситуацию

    Нашелся хозяин автомобиля, разгромленного в выходные воспитанниками академии «Крыльев Советов». Вопреки первоначальной информации, им оказался не участник СВО.

    «Это машина моей матери. Она снята с учета ГИБДД и находится в частично разобранном состоянии. Я временно официально не работаю и к СВО не причастен.

    Претензий к ребятам у меня нет, машина действительно была бесхозной. Ничего страшного не произошло, я их не осуждаю. Конечно, лучше так не поступать. Просто молодые еще.

    Кузов от машины я хочу утилизировать, и академия «Крыльев» обещала мне в этом помочь», – сказал горожанин по имени Алексей.

    • 1-я команда «Крыльев» находится на сборе в Турции.
    • Команда идет в РПЛ 6-й.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    12.02.2024 19:08
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    Комментарии (13)
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    Pavel-Osipov-google
    1707755212
    Хайпожоры в редакции…
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1707755622
    Фортануло
    Ответить
    portero
    1707757314
    Раз договорились, уже хорошо....
    Ответить
    Napaleon Banapart
    1707757491
    Клуб подгонит новую Весту в качестве компенсации и разойдуться краями...
    Ответить
    qwertyйцукен
    1707759805
    им оказался не участник СВО==== Ну вот.Зря извинялись.)))
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    FCSpartakM
    1707771409
    Откатили бабла вот и порешали, а пацанам по башке, чтобы раньше времени не чувствовали вседозволенность
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