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    • Воспитанники «Крыльев Советов» разгромили машину участника СВО – известна реакция клуба

    Воспитанники «Крыльев Советов» разгромили машину участника СВО – известна реакция клуба

    В Самаре подростки нанесли ущерб стоявшему на улице автомобилю. Были выбиты стекла. Хулиганами оказались воспитанники «Крыльев Советов».

    «Автомобиль принадлежит военному из зоны СВО. Директор академии Марушко разбирается в ситуации. Как только о ней стало известно, были выявлены участники инцидента. Ими оказались ребята 2009 года рождения. Связались с их родителями, и сейчас все они дают показания в полиции. Уже записаны извинения парней + ищут владельца авто, которому академия готова компенсировать все издержки.

    Также в планах проведение воспитательных мероприятий среди всех возрастов академии, чтобы объяснить недопустимость таких развлечений в будущем и объяснить детям последствия, которые могут им за это грозить», – сообщил инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

    • 1-я команда «Крыльев» находится на сборе в Турции.
    • Команда идет в РПЛ 6-й.
    • СВО продолжается 2 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.02.2024 15:06
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    Комментарии (29)
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    Rabinovi_ch
    1707653287
    "объяснить недопустимость таких развлечений" Хороший тамада и конкурсы интересные. Испортить чужое имущество, это развлечение
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    Давид59
    1707655646
    А чем ущерб машине участника СВО отличается от ущерба любой другой машине? Зачем обычное хулиганство превращать в "отсутствие патриотизма"? Риторические вопросы.
    Ответить
    СпорЦмен
    1707656792
    Ну раз пошло такое дело, пусть покупают гелик. :)))
    Ответить
    baggio80
    1707663773
    Вот и растет вам поколение ауевших
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    lordmrv
    1707664218
    Ушлепки малолетние. пох, чья машина. гнать их их футбола, на завод пущай идут
    Ответить
    Чистоспорт
    1707666196
    Воспитанники КС - парни смелые, но не умелые.
    Ответить
    Купа Купыч
    1707675040
    Вот такой итог на Слово пацана. Сколько их ещё будет.
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    Oldtrafford83
    1707715278
    Из новости понял что Алёшка З снова не принял свои таблетки))
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