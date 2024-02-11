Воспитанники «Крыльев Советов» разгромили машину участника СВО – известна реакция клуба

В Самаре подростки нанесли ущерб стоявшему на улице автомобилю. Были выбиты стекла. Хулиганами оказались воспитанники «Крыльев Советов».

«Автомобиль принадлежит военному из зоны СВО. Директор академии Марушко разбирается в ситуации. Как только о ней стало известно, были выявлены участники инцидента. Ими оказались ребята 2009 года рождения. Связались с их родителями, и сейчас все они дают показания в полиции. Уже записаны извинения парней + ищут владельца авто, которому академия готова компенсировать все издержки.

Также в планах проведение воспитательных мероприятий среди всех возрастов академии, чтобы объяснить недопустимость таких развлечений в будущем и объяснить детям последствия, которые могут им за это грозить», – сообщил инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.