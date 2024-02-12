Глушаков прокомментировал уход из «Ростова»

Полузащитник Денис Глушаков подвел итоги зимней работы с «Ростовом». Игрок покидает команду.

«Позитивный месяц. В первую очередь хочу поблагодарить Валерия Георгиевича Карпина за то, что взял меня на сборы и руководство клуба за то, что согласились на такую идею – помочь земляку, как говорится, набрать форму, реанимировать меня.

Всe прошло позитивно, форму набрал идеально. Атмосфера в команде очень хорошая. Кого-го из ребят знал, с кем-то познакомился. Появились новые друзья, знакомые.

Чувствую себя замечательно. Хороший тренировочный процесс, видно профессиональный уровень «Ростова» и подготовки на сборах. Не зря команда – одна из самых бегущих в чемпионате России. Хотел сравнить себя на этом уровне с молодыми ребятами, как выдержу нагрузки.

Дальше будет какой-то другой мой путь и посмотрим, где я окажусь», – сказал Глушаков.

Глушаков выходил в товарищеских матчах «Ростова».

Денис может стать тренером клуба и сборной России.

Последним клубом Глушакова был костромской «Спартак».

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