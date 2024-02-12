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    Глушаков прокомментировал уход из «Ростова»

    Полузащитник Денис Глушаков подвел итоги зимней работы с «Ростовом». Игрок покидает команду.

    «Позитивный месяц. В первую очередь хочу поблагодарить Валерия Георгиевича Карпина за то, что взял меня на сборы и руководство клуба за то, что согласились на такую идею – помочь земляку, как говорится, набрать форму, реанимировать меня.

    Всe прошло позитивно, форму набрал идеально. Атмосфера в команде очень хорошая. Кого-го из ребят знал, с кем-то познакомился. Появились новые друзья, знакомые.

    Чувствую себя замечательно. Хороший тренировочный процесс, видно профессиональный уровень «Ростова» и подготовки на сборах. Не зря команда – одна из самых бегущих в чемпионате России. Хотел сравнить себя на этом уровне с молодыми ребятами, как выдержу нагрузки.

    Дальше будет какой-то другой мой путь и посмотрим, где я окажусь», – сказал Глушаков.

    • Глушаков выходил в товарищеских матчах «Ростова».
    • Денис может стать тренером клуба и сборной России.
    • Последним клубом Глушакова был костромской «Спартак».

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    Источник: телеграм-канал «Ростова»

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    12.02.2024 09:59
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    Комментарии (16)
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    моэм
    1707722189
    Глушаков меньше чем за час успел прийти в Ростов , стать почти тренером Ростова и сб России и уйти ....в бомбардире завёлся какой то спиди - гонщик - автор ....судя по поспешности у парня то ли понос . то ли блох ловит .
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    zigbert
    1707723879
    Совсем непонятно, зачем нужно Глушакову делать постоянные перемещения в последнее время.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707725645
    Непонятно на что рассчитывал сектант,и на что продолжает рассчитывать! После Костромы прямая дорога в баню и на рыбалку! Звони Палычу и Романцеву и вперёд
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    Виторио
    1707802346
    Молодец, не пьёт, главное.
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    Красногвардейчик
    1707805223
    Всё хорошо конечно, но пинка из Ростова дали)))
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    momwig_
    1707805592
    И сколько формы набрал? Игровой или тренировочной?
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    wlad wm--google
    1707855669
    Теперь дорога в Спартак)))
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