Стали известны финансовые потери «Барселоны» в случае неудачного сезона-2023/24

«Барселона» рискует недосчитаться крупной суммы денег по итогам этого сезона.

Общая сумма финансовых потерь может достигать почти 120 миллионов евро.

около 60 млн – в случае непопадания в Лигу чемпионов;

как минимум 6 млн – в случае неучастия в Суперкубке Испании;

не менее 50 млн – в случае невыхода на клубный ЧМ-2025.

«Барса» набрала 44 очка в 21 туре Примеры и идет на 4-м месте в таблице.

Для попадания в ЛЧ каталонцам нужно финишировать в топ-4 чемпионата, в Суперкубок Испании – занять итоговое место не ниже второго.

Чтобы квалифицироваться на КЧМ, команда Хави должна пройти в плей-офф Лиги чемпионов на две стадии дальше, чем «Атлетико», при этом выиграв каждый из матчей.