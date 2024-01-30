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    • Стали известны финансовые потери «Барселоны» в случае неудачного сезона-2023/24

    Стали известны финансовые потери «Барселоны» в случае неудачного сезона-2023/24

    «Барселона» рискует недосчитаться крупной суммы денег по итогам этого сезона.

    Общая сумма финансовых потерь может достигать почти 120 миллионов евро.

    • около 60 млн – в случае непопадания в Лигу чемпионов;
    • как минимум 6 млн – в случае неучастия в Суперкубке Испании;
    • не менее 50 млн – в случае невыхода на клубный ЧМ-2025.

    «Барса» набрала 44 очка в 21 туре Примеры и идет на 4-м месте в таблице.

    Для попадания в ЛЧ каталонцам нужно финишировать в топ-4 чемпионата, в Суперкубок Испании – занять итоговое место не ниже второго.

    Чтобы квалифицироваться на КЧМ, команда Хави должна пройти в плей-офф Лиги чемпионов на две стадии дальше, чем «Атлетико», при этом выиграв каждый из матчей.

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    Источник: AS

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