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    Губерниев назвал лицо спортивной России

    Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

    • Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру со счетом 2:3 по сетам.
    • Россиянин вел 2:0 по сетам.
    • Медведев в 3-й раз проиграл в финале австралийского турнира Большого шлема.

    «Даня проиграл, но менее великим не стал. Медведев – лицо спортивной России, он наш флагман. Человек невероятного трудолюбия, упорства и таланта, в финале не хватило физики. Надо было дожимать в третьем сете, после такого великолепного начала. Синнер очень хорош, у него фундаментальный подход, у Янника пять тренеров по всем разновидностям. Синнер – образец нового поколения.

    Итальянец очень хорош, поздравляю его с победой! Медведев – огромный молодец, лицо нашей страны. Люди, которые называют его «предателем» – идиоты и позорники. Мы, влюблeнные в свою страну и спортсменов России, естественно, поддерживаем таких, как Медведев, носим на руках. Даниил просто устал, сказался этот фактор. Физически он был уставшим и это было заметно, Синнер был свежее, что сыграло решающую роль в финале. По мастерству равная игра», – сказал Губерниев.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:58
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    Комментарии (2)
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    VPERDIV SPARTAK
    1706457700
    Молчал бы Губер ты .
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    Александр-Каратеев-yandex
    1706458155
    Лицо спортивной России - это батальон "Эспаньол", который воюет на передовой.А эти без флага выступают и бояться что либо сказать в поддержку наших бойцов, какое это лицо России?
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    Россия
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