Сборной Аргентины грозит отстранение от международных турниров

ФИФА и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) могут ввести санкции против Аргентины.

Если это произойдет, то аргентинским клубам будет грозить отстранение, а сборной – исключение из числа участников Кубка Америки и Олимпиады 2024 года.

Ограничительные меры, возможно, спровоцирует указ нового президента Аргентины Хавьера Милея.

Глава государства хочет, что футбольные клубы могли быть преобразованы в спортивные акционерные общества.

Аргентинская спортивная конфедерация (CAD) выступает против таких нововведений, в связи с чем обжаловала указ президента.

По правилам ФИФА, правительство не имеет права вмешиваться в дела футбольных ассоциаций и нарушать автономию их работы.

Если будет доказано, что Милей проигнорировал эти принципы, то вероятность введения санкций в отношении аргентинского футбола станет высокой.

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