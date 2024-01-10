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    • Сборной Аргентины грозит отстранение от международных турниров

    Сборной Аргентины грозит отстранение от международных турниров

    ФИФА и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) могут ввести санкции против Аргентины.

    Если это произойдет, то аргентинским клубам будет грозить отстранение, а сборной – исключение из числа участников Кубка Америки и Олимпиады 2024 года.

    Ограничительные меры, возможно, спровоцирует указ нового президента Аргентины Хавьера Милея.

    Глава государства хочет, что футбольные клубы могли быть преобразованы в спортивные акционерные общества.

    Аргентинская спортивная конфедерация (CAD) выступает против таких нововведений, в связи с чем обжаловала указ президента.

    По правилам ФИФА, правительство не имеет права вмешиваться в дела футбольных ассоциаций и нарушать автономию их работы.

    Если будет доказано, что Милей проигнорировал эти принципы, то вероятность введения санкций в отношении аргентинского футбола станет высокой.

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    Источник: Pledge Times

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    10.01.2024 17:34
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    Комментарии (2)
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    kirdykprishel
    1704902320
    Если ФИФА считает что правительство Аргентины нарушило их правила, то нахрена аргентинский футбол наказывать ? Пусть подают в международные суды против правительства, при чем тут футбольные клубы и сборная.
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    Napaleon Banapart
    1704903377
    Я думаю президент вправе и даже обязан влиять на спортивную политику в своей стране. Не знаю хорошо или плохо он собирается сделать это другой вопрос но то что эта фифА много на себя взваливает это точно. Вчера бразил стращали сегодня аргентинцев. Даешь Суперлигу... Назло маме уши отморожу...
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