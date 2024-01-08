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    • Бабич назвал фаворитом чемпионата Европы-2024 одного из соперников Сербии в группе

    Бабич назвал фаворитом чемпионата Европы-2024 одного из соперников Сербии в группе

    Защитник сборной Сербии и «Спартака» Срджан Бабич оценил соперников по группе C в финальном турнире Евро-2024 – Англию, Данию и Словению.

    «На мой взгляд, фаворитом чемпионата Европы – 2024 является Англия. Им не повезло в прошлом розыгрыше турнира, но они идут вперед, и их игра за последние два года демонстрирует прогресс.

    Для Сербии это отличная мотивация соревноваться с лучшими. В сборной Дании тоже отличные игроки, а Словению мы хорошо знаем по матчам Лиги наций.

    Мы [игроки сборной Сербии] постараемся поднять нашу результативность и игру на более высокий уровень. Без сомнения, всей команде есть куда прогрессировать», – сказал Бабич.

    Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.

    На групповом этапе Сербия сыграет с Англией 16 июня, со Словенией – 20 июня, с Данией – 25 июня.

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    Источник: MaxBetSport

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    08.01.2024 10:47
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