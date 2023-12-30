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    • Тренер «Химок» раскрыл, сколько алкоголя разрешено выпить футболисту

    Тренер «Химок» раскрыл, сколько алкоголя разрешено выпить футболисту

    Тренер «Химок» по физподготовке Сержио Джованни ответил, насколько вреден алкоголь для профессиональных игроков.

    – Много споров по поводу пива после матчей. Одни говорят, что это отличный вариант для восстановления. Другие, что жуткий вред. Как на самом деле?

    Пиво после матчей – это нормально. Вопрос в количестве. Конечно, если выпить литр пива, это не очень хорошо. Но в этой жизни вредно все, что употребляется в неограниченных количествах. Даже если разом выпить два литра воды – это плохо.

    У каждого человека в жизни свои правила и ограничения. Логично, что у спортсмена и обычного человека они разные. Если каждый день ложиться в три ночи, вы будете уставшим.

    Но если один раз на неделе вы сходите вечером в театр, кино или встретитесь с другом, которого давно не видели, и вернетесь поздно, то будете чувствовать себя прекрасно, потому что получили удовольствие и положительные эмоции.

    С пивом – то же самое. Если вам нравится пиво, нет проблем. Но лучше выпить один стакан, а не один литр. Все хорошо в меру.

    То же самое касается вина. Один бокал красного вина после игры не приведет к тому, что футболист будет играть плохо. Я считаю, что игрокам нельзя запрещать все.

    С ними нужно разговаривать и объяснять – что произойдет, если они будут совершать те или иные действия. Дальше они уже сами примут решение.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    30.12.2023 12:12
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