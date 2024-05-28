Назначены судьи на стыковые матчи за право играть в РПЛ

РФС назвал арбитров, которые будут обслуживать стыковые матчи между командами РПЛ и Первой лиги.

От РПЛ сыграют «Урал» и «Пари НН», занявшие 13-е и 14-е места.

Из Первой лиги в стыки попали «Акрон» и тульский «Арсенал», финишировавшие на 3-й и 4-й строчке.

Победитель пары будет играть в следующем сезоне РПЛ, проигравший – в Первой лиге.

29 мая (среда)

«Урал» – «Акрон»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Рашид Абусуев; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Алексей Резников.

«Пари НН» – «Арсенал»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гвардис.

1 июня (суббота)

«Акрон» – «Урал»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Колобаев.

«Арсенал» – «Пари НН»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Алексей Ширяев; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Артeм Любимов; инспектор – Сергей Мацюра.