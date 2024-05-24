В «Арсенале» отреагировали на решение РФС допустить команду к стыковым матчам

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук прокомментировал решение РФС выдать клубу лицензию, позволяющую участвовать в РПЛ.

«Сегодня был напряженный день: все ждали, все волновались. А когда узнали – буря эмоций. Приятно получать такие новости. Ребята заслужили!

Мы будем стараться играть в свой футбол. Мы с каждым днем, с каждой игрой становимся все сильнее и больше. И я не перестаю говорить – хотелось бы полный стадион собирать, но это еще нужно заслужить.

Мы благодарны РФС за принятое решение. Я думаю, что в стыках будет интересно. Тула достойна представлять дивизион», – сказал Сторожук.