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    • В «Арсенале» отреагировали на решение РФС допустить команду к стыковым матчам

    В «Арсенале» отреагировали на решение РФС допустить команду к стыковым матчам

    Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук прокомментировал решение РФС выдать клубу лицензию, позволяющую участвовать в РПЛ.

    «Сегодня был напряженный день: все ждали, все волновались. А когда узнали – буря эмоций. Приятно получать такие новости. Ребята заслужили!

    Мы будем стараться играть в свой футбол. Мы с каждым днем, с каждой игрой становимся все сильнее и больше. И я не перестаю говорить – хотелось бы полный стадион собирать, но это еще нужно заслужить.

    Мы благодарны РФС за принятое решение. Я думаю, что в стыках будет интересно. Тула достойна представлять дивизион», – сказал Сторожук.

    • «Арсенал» гарантировал себе участие в стыковых матчах с клубами РПЛ.
    • Команда занимает 4-е место в Первой лиге с 55 очками. Туляки отстают на 1 очко от «Акрона».

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    Источник: телеграм-канал ПФК «Арсенал» Тула

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    Сегодня, 08:12
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    Комментарии (1)
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    Suvorov71
    1716529588
    Справедливость, которую ждали все футбольные болельщики страны совершилась, вот мы и увидим, насколько Арсенал готов показать игру достойную вышки или нужно будет время, чтобы к этому еще готовиться
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