Серия А поставила клубам ультиматум из-за Суперлиги

Итальянским клубам грозят серьезные санкции за желание выступать в Суперлиге Европы.
Перед началом следующего сезона все команды Серии А обяжут отказаться от участия в турнирах, не разрешенных УЕФА и ФИФА.
До 4 июня 2024 года клубы должны подать заявку на участие в чемпионате и вышеописанный письменный отказ.
Без этого им не выдадут лицензию на сезон-2024/25.
- Владелец «Наполи» говорил о возможном участии команды в Суперлиге.
- Ранее «Ювентус» числился среди основателей проекта.
Источник: Calcio e Finanza