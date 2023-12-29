Серия А поставила клубам ультиматум из-за Суперлиги

Итальянским клубам грозят серьезные санкции за желание выступать в Суперлиге Европы.

Перед началом следующего сезона все команды Серии А обяжут отказаться от участия в турнирах, не разрешенных УЕФА и ФИФА.

До 4 июня 2024 года клубы должны подать заявку на участие в чемпионате и вышеописанный письменный отказ.

Без этого им не выдадут лицензию на сезон-2024/25.