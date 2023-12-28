Канчельскис назвал двух лучших российских игроков в 2023 году

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отметил выступления двух российских игроков в 2023 году.
«Мне очень понравились Головин и Тюкавин. Но нужно смотреть по целому сезону, а не по году. На данном этапе Тюкавин и Головин лучшие, но никто не знает, что будет весной», – сказал Канчельскис.
- В сезоне-2023/24 Тюкавин провел 23 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 6 результативных передач. В начале декабря форвард продлил контракт с бело-голубыми до конца июня 2028 года.
- Головин в этом сезоне провел 15 матчей за «Монако», забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.
Источник: «Спорт-экспресс»