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    • Канчельскис назвал двух лучших российских игроков в 2023 году

    Канчельскис назвал двух лучших российских игроков в 2023 году

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отметил выступления двух российских игроков в 2023 году.

    «Мне очень понравились Головин и Тюкавин. Но нужно смотреть по целому сезону, а не по году. На данном этапе Тюкавин и Головин лучшие, но никто не знает, что будет весной», – сказал Канчельскис.

    • В сезоне-2023/24 Тюкавин провел 23 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 6 результативных передач. В начале декабря форвард продлил контракт с бело-голубыми до конца июня 2028 года.
    • Головин в этом сезоне провел 15 матчей за «Монако», забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    Комментарии (1)
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    LOKOfanatik19
    1703775775
    Удивительно, что не Канчельскис и Мостовой.
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