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    • Агент Тюкавина заявил о желании в будущем найти для игрока вариант в Европе

    Агент Тюкавина заявил о желании в будущем найти для игрока вариант в Европе

    Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, Алексей Сафонов, прокомментировал высказывание Леонид Слуцкого, который с 1 января возглавит «Шанхай Шэньхуа». Тренер спрогнозировал, что форвард через 20 лет сможет побить рекорд Артема Дзюбы по голам в РПЛ.

    «Костя сможет побить рекорд Дзюбы по голам в РПЛ, но мы мыслим рано или поздно уехать в Европу. Если Костя проведет всю карьеру в «Динамо», то вообще не сомневаюсь, что побьет рекорд.

    Конечно, приятно, что о Косте так говорят. Поймите правильно: у медали две стороны. Когда Костя 8-9 игр не забивал, только ленивый не пинал, что и Костя виноват, и агент.

    Он никогда ниже своего уровня не опускался, что дано именно звездам. Он даже сейчас в отпуске постоянно работает, бегает кроссы. Он фанат футбола, а к футболу как относишься, так он тебе воздает.

    Костя – талантливый парень. Футбол – 20% таланта, остальное – работа. Дай бог, чтобы не было травм», – сказал Сафонов.

    • Дзюба выступает за «Локомотив» и на данный момент у него 160 голов в РПЛ.
    • Тюкавин забил 26 мячей, из которых 8 в нынешнем сезоне.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7181

      Питерский князь 8 минут назад

      На улице Красных Фонарей, мужская версия.
      :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18289

      Garrincha58 25 минут назад

      самое лучшее это Турция или Греция в других он не потянет это будет очередной Миранчук или Захарян

      0
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