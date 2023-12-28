Агент Тюкавина заявил о желании в будущем найти для игрока вариант в Европе

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, Алексей Сафонов, прокомментировал высказывание Леонид Слуцкого, который с 1 января возглавит «Шанхай Шэньхуа». Тренер спрогнозировал, что форвард через 20 лет сможет побить рекорд Артема Дзюбы по голам в РПЛ.

«Костя сможет побить рекорд Дзюбы по голам в РПЛ, но мы мыслим рано или поздно уехать в Европу. Если Костя проведет всю карьеру в «Динамо», то вообще не сомневаюсь, что побьет рекорд.

Конечно, приятно, что о Косте так говорят. Поймите правильно: у медали две стороны. Когда Костя 8-9 игр не забивал, только ленивый не пинал, что и Костя виноват, и агент.

Он никогда ниже своего уровня не опускался, что дано именно звездам. Он даже сейчас в отпуске постоянно работает, бегает кроссы. Он фанат футбола, а к футболу как относишься, так он тебе воздает.

Костя – талантливый парень. Футбол – 20% таланта, остальное – работа. Дай бог, чтобы не было травм», – сказал Сафонов.