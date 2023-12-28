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  • Агент Тюкавина заявил о желании в будущем найти для игрока вариант в Европе

Агент Тюкавина заявил о желании в будущем найти для игрока вариант в Европе

28 декабря 2023, 13:49
5

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, Алексей Сафонов, прокомментировал высказывание Леонид Слуцкого, который с 1 января возглавит «Шанхай Шэньхуа». Тренер спрогнозировал, что форвард через 20 лет сможет побить рекорд Артема Дзюбы по голам в РПЛ.

«Костя сможет побить рекорд Дзюбы по голам в РПЛ, но мы мыслим рано или поздно уехать в Европу. Если Костя проведет всю карьеру в «Динамо», то вообще не сомневаюсь, что побьет рекорд.

Конечно, приятно, что о Косте так говорят. Поймите правильно: у медали две стороны. Когда Костя 8-9 игр не забивал, только ленивый не пинал, что и Костя виноват, и агент.

Он никогда ниже своего уровня не опускался, что дано именно звездам. Он даже сейчас в отпуске постоянно работает, бегает кроссы. Он фанат футбола, а к футболу как относишься, так он тебе воздает.

Костя – талантливый парень. Футбол – 20% таланта, остальное – работа. Дай бог, чтобы не было травм», – сказал Сафонов.

  • Дзюба выступает за «Локомотив» и на данный момент у него 160 голов в РПЛ.
  • Тюкавин забил 26 мячей, из которых 8 в нынешнем сезоне.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Дзюба Артем Тюкавин Константин
Комментарии (5)
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Garrincha58
1703761002
самое лучшее это Турция или Греция в других он не потянет это будет очередной Миранчук или Захарян
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яцык
1703764414
Агент есть агент.Вякнул Слуцкий что то и он погнал рекламу
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witalik
1703772809
Косте надо ехать в Швецию, там его папа - герой российского хоккея с мячом в стране-враге России здорово бабки добывал...
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witalik
1703773626
Агент Константина Тюкавина, назвав (обозвав, оскорбив) этого мудака "звездой" просто "идиот". Костя обыкновенный игрок, "пешепередвигающийся", ПФЛ. Там, на Западе, этот пешеход никогда не заиграет... А ещё лучше убыть в Архангельск...
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