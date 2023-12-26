Победитель акции «Джекпот. Большой куш» выиграл почти 50 миллионов рублей

23 декабря 2023 года состоялся финальный розыгрыш в рамках акции «Джекпот. Большой куш», организованной букмекерской компанией «Лига Ставок».

В общей сложности было разыграно 57 250 000 рублей. Акция «Джекпот. Большой куш» стартовала в октябре 2023 года. Стать участником розыгрыша было очень просто: новым пользователям требовалось зарегистрироваться, а действующим клиентам «Лиги Ставок» – авторизоваться на сайте букмекерской компании. После этого игроки получали джекпоны (виртуальные купоны без ограничений по количеству: 1 джекпон за каждые 500 руб. чистого выигрыша, если пари сыграло, и 1 джекпон за каждые 500 руб. ставки, если пари не сыграло).

Розыгрыши среди участников акции проводились «Лигой Ставок» в прямом эфире ежедневно. Эфир, начавшийся в 20:00 23 декабря, стал решающим, и по его итогам удалось определить обладателя Джекпота «Большой куш» в размере фантастических 47 250 000 рублей! Торжественная церемония проходила в столичной гостинице «Метрополь». Помимо джекпота, были разыграны 10 фиксированных призов по одному миллиону рублей. Начало определение победителей положил президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский, отметивший беспрецедентный характер акции в истории букмекерской отрасли России.

Также победители акции определялись с легкой руки амбассадоров «Лиги Ставок»– знаменитый гимнаст Артур Далалоян, ведущие «Матч ТВ» Евгений Евневич и Мария Орзул, спортивный комментатор Виктор Гусев и легенда российского футбола Евгений Ловчев.

В общей сложности в акции «Джекпот. Большой куш» было разыграно 5699 призов на общую сумму 97,75 млн рублей. Победителями стали 3080 человек. А все невыигрышные джекпоны можно обменять на фрибеты по курсу 2 к 1: за каждые 2 джекпона Лига Ставок начисляет 1 рубль фрибета. Выигрыш безызбежен!