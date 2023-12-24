Соболев анонсировал бомбезный ролик с машинами «Роллс-Ройс», «Порше» и «Ламборгини»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев разместил в своем телеграм-канале видео ролик с машинами «Роллс-Ройс», «Порше» и «Ламборгини».

«Ребят, всем привет! В общем, есть бомбовые новости. Ну, как видите, вот где я нахожусь. Завтра выйдет полное видео вместе со всеми этими прекрасными машинами – «Роллсы», «Ламборгини», «Порш». Завтра будет бомбезный ролик. Я долго этого ждал, мы долго это скрывали в тайне, но завтра вы все увидите. Это будет просто бомба! Поэтому завтра, ближе к вечеру, это все выйдет. Обещаю, будет просто разрыв!», – сказал Соболев в видео в своeм телеграм-канале.