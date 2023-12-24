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  • Соболев анонсировал бомбезный ролик с машинами «Роллс-Ройс», «Порше» и «Ламборгини»

Соболев анонсировал бомбезный ролик с машинами «Роллс-Ройс», «Порше» и «Ламборгини»

24 декабря 2023, 18:42
21

Нападающий «Спартака» Александр Соболев разместил в своем телеграм-канале видео ролик с машинами «Роллс-Ройс», «Порше» и «Ламборгини».

«Ребят, всем привет! В общем, есть бомбовые новости. Ну, как видите, вот где я нахожусь. Завтра выйдет полное видео вместе со всеми этими прекрасными машинами – «Роллсы», «Ламборгини», «Порш». Завтра будет бомбезный ролик. Я долго этого ждал, мы долго это скрывали в тайне, но завтра вы все увидите. Это будет просто бомба! Поэтому завтра, ближе к вечеру, это все выйдет. Обещаю, будет просто разрыв!», – сказал Соболев в видео в своeм телеграм-канале.

  • В этом сезоне Соболев провел 18 матчей, забил 6 мячей и отдал 5 передач.
  • «Спартак» занимает пятое место в РПЛ, набрав 30 очков после 18 туров.

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Источник: телеграм-канал Sobolev7
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (21)
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Иван Петров 1986
1703433379
Ну все - как игрок он закончился.
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Цугундeр
1703434045
Ролик помпезный , а пиз.ёж - бомбический .Скромный пацан из Барнаула занял деньги у друга Кокоши и купляет себе "годную тачилу ". Прощай , футбол "танцуют все!"
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NewLife
1703434538
Дурак !
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моэм
1703434772
Помпезный . а не Бомбезный ....похоже редактор закончил ЦПШ ,...да и то на тройки .
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Evgenijgerasimov607@gmail
1703437631
Всё, бросаю пить и собирать бутылки, иду в футболисты
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zarsm
1703438125
Такое чувство что в комментах обиженные одни))
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Кузьмич на трибуне
1703442118
вот завтра и посмотрим как на этот ролик отреагирует основная масса нашего народа, люди- которым и за всю жизнь не заработать на такие тачки. Ребята будьте скромнее, не злите народ. Сейчас совсем рядом, совсем не детские покатушки с реальными бомбическими кадрами. Можешь зарабатывать, зарабатывай, и не надо так громко хвастаться. Времена быстро меняются, и ваша футбольная жизнь может в один прекрасный момент внезапно измениться.
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Январь 59
1703442450
Для начала выиграй ЧЕ, ЧМ, ЛЧ, ЛЕ. Привези в страну тройку золотых мячей, золотых бутс, а уж потом посмотрим на тачки и ролики.
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Fialet
1703445850
Давить богатеев надо, как клопов.
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Александр.Т.
1703450699
Звёздная болезнь лечится продажей игрока в фнл
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