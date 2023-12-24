Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Соболев анонсировал бомбезный ролик с машинами «Роллс-Ройс», «Порше» и «Ламборгини»

    Соболев анонсировал бомбезный ролик с машинами «Роллс-Ройс», «Порше» и «Ламборгини»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев разместил в своем телеграм-канале видео ролик с машинами «Роллс-Ройс», «Порше» и «Ламборгини».

    «Ребят, всем привет! Вообщем, есть бомбовые новости. Ну, как видите, вот где я нахожусь. Завтра выйдет полное видео вместе со всеми этими прекрасными машинами – «Роллсы», «Ламборгини», «Порш». Завтра будет бомбезный ролик. Я долго этого ждал, мы долго это скрывали в тайне, но завтра вы все увидите. Это будет просто бомба! Поэтому завтра, ближе к вечеру, это все выйдет. Обещаю, будет просто разрыв!», – сказал Соболев в видео в своeм телеграм-канале.

    • В этом сезоне Соболев провел 18 матчей, забил 6 мячей и отдал 5 передач.
    • «Спартак» занимает пятое место в РПЛ, набрав 30 очков после 18 туров.

    Новости по теме
    Каррера сказал, готов ли тренировать в РПЛ 3
    Агент Хлусевича прокомментировал информацию о переходе игрока в «Спортинг» 4
    Стало известно, когда новый спортивный директор «Спартака» приедет в Москву
    Источник: телеграм-канал Sobolev7

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:42
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+