Реакция «Барселоны» на возможное исключение из Лиги чемпионов

Стало известно, как в «Барселоне» отнеслись к новости о возможном отстранении от участия в ЛЧ на несколько лет.

В каталонском клубе ничего не знают о потенциальных санкциях от УЕФА за «нарушение финансовых правил».

Более того, в «Барсе» связывают появление таких инсайдов с поддержкой Суперлиги – соответствующая информация появилась через несколько часов после решения суда ЕС в пользу проекта, поддерживаемого клубом.