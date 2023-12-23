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    • Реакция «Барселоны» на возможное исключение из Лиги чемпионов

    Реакция «Барселоны» на возможное исключение из Лиги чемпионов

    Стало известно, как в «Барселоне» отнеслись к новости о возможном отстранении от участия в ЛЧ на несколько лет.

    В каталонском клубе ничего не знают о потенциальных санкциях от УЕФА за «нарушение финансовых правил».

    Более того, в «Барсе» связывают появление таких инсайдов с поддержкой Суперлиги – соответствующая информация появилась через несколько часов после решения суда ЕС в пользу проекта, поддерживаемого клубом.

    • В УЕФА сочли финансовую отчетность каталонцев «беспорядочной» с признаками отмывания денег.
    • «Барселоне» якобы грозит отстранение от Лиги чемпионов на 2-3 сезона, начиная со следующего.

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    Источник: Mundo Deportivo

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