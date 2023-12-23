Реакция «Барселоны» на возможное исключение из Лиги чемпионов

Стало известно, как в «Барселоне» отнеслись к новости о возможном отстранении от участия в ЛЧ на несколько лет.
В каталонском клубе ничего не знают о потенциальных санкциях от УЕФА за «нарушение финансовых правил».
Более того, в «Барсе» связывают появление таких инсайдов с поддержкой Суперлиги – соответствующая информация появилась через несколько часов после решения суда ЕС в пользу проекта, поддерживаемого клубом.
- В УЕФА сочли финансовую отчетность каталонцев «беспорядочной» с признаками отмывания денег.
- «Барселоне» якобы грозит отстранение от Лиги чемпионов на 2-3 сезона, начиная со следующего.
Источник: Mundo Deportivo