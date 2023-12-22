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    • «Барселоне» грозит длительное исключение из Лиги чемпионов

    «Барселоне» грозит длительное исключение из Лиги чемпионов

    «Барселону» заподозрили в нарушении финансового фэйр-плей.

    УЕФА оценил полученную финансовую отчетность клуба как «беспорядочную» и нашел признаки отмывания денег. В частности, клуб объяснил большие расходы будущими доходами, однако такие обещания не принимаются УЕФА всерьез.

    Каталонцам грозит отстранение от Лиги чемпионов на два-три сезона, начиная со следующего.

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    Источник: Die Welt

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2369

      Таврида 7 минут назад

      Ну вот, Суперлига благодаря усилиям УЕФА, начинает потихонечку формироваться (((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15216

      Skull_Boy 47 минут назад

      ЛЧ уже умер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22677

      Cleaner 59 минут назад

      Ответка Барселоне за Суперлигу. И другим в назидание.

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