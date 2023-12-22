«Барселоне» грозит длительное исключение из Лиги чемпионов

Ну вот, Суперлига благодаря усилиям УЕФА, начинает потихонечку формироваться (((
«Барселону» заподозрили в нарушении финансового фэйр-плей.
УЕФА оценил полученную финансовую отчетность клуба как «беспорядочную» и нашел признаки отмывания денег. В частности, клуб объяснил большие расходы будущими доходами, однако такие обещания не принимаются УЕФА всерьез.
Каталонцам грозит отстранение от Лиги чемпионов на два-три сезона, начиная со следующего.
- «Барселона» в 1/8 финала этого розыгрыша встретится с «Наполи».