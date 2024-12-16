Мостовой рассказал, почему сорвался его трансфер в «Реал»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой вспомнил обстоятельства несостоявшегося трансфера в «Реал».

«Да, я мог перейти из «Сельты» в «Реал Мадрид». Однако в Виго понимали, что без меня будет очень сложно, потому что я был капитаном и лучшим игроком команды. И когда мадридцы сделали запрос о трансфере, в клубе запросили 25 миллионов евро. Это как сейчас 100! Но мне было уже 32 года и за такого возрастного футболиста «сливочные» не могли заплатить такую сумму.

Конечно, немного жалею о том, что не рискнул и не настоял на трансфере. Но меня тогда все устраивало, хорошая команда, прекрасный город, семья счастлива. Может быть, надо было плюнуть на все и покинуть «Сельту» ... Ведь были еще варианты с переходом в «Ливерпуль» и «Ювентус», – сказал Мостовой.