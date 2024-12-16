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    Мостовой рассказал, почему сорвался его трансфер в «Реал»

    Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой вспомнил обстоятельства несостоявшегося трансфера в «Реал».

    «Да, я мог перейти из «Сельты» в «Реал Мадрид». Однако в Виго понимали, что без меня будет очень сложно, потому что я был капитаном и лучшим игроком команды. И когда мадридцы сделали запрос о трансфере, в клубе запросили 25 миллионов евро. Это как сейчас 100! Но мне было уже 32 года и за такого возрастного футболиста «сливочные» не могли заплатить такую сумму.

    Конечно, немного жалею о том, что не рискнул и не настоял на трансфере. Но меня тогда все устраивало, хорошая команда, прекрасный город, семья счастлива. Может быть, надо было плюнуть на все и покинуть «Сельту» ... Ведь были еще варианты с переходом в «Ливерпуль» и «Ювентус», – сказал Мостовой.

    • Игрок провел за «Сельту» в чемпионате Испании 235 матчей, забил 54 гола.
    • Александр выигрывал с командой из Виго Кубок Интертото.
    • Мостовой дважды брал чемпионат СССР со «Спартаком».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.12.2024 21:09
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    Комментарии (6)
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    fakeid
    1734373542
    мне кажется, мостовой вчера ползал где-то в окрестностях тарасофки и наткнулся на какой-то неустановленный вид растения, который оказался весьма забористым. только за один сегодняшний день выяснилось (по его интервью), что он был как зидан, должен был возглавить сборную россии, бенфику и, на закуску, французский клуб. после новости о реале ждём, соответственно, и новости про золотой мяч, который ему не дали подлые европейские бюрократы.
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    Тинез Розоп
    1734373680
    Не наливайте ему больше. Берут интервью и наливают. Нашли подход к Царю…
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    FCSpartakM
    1734373744
    даже читать смешно
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    fakeid
    1734374021
    ещё пара стаканов - и царь начнёт рассказывать, что его приглашали в сборную бразилии в 94м, и что он там точно получил бы золотую бутсу и стал бы чемпионом мира вместе с ромарио. жаль только, что он так повышает ставки, что идеи уже совсем скоро закончатся. что-то выше реала будет трудно придумать. перейдёт на проверенную тактику: абаскаль и стажировки.
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    rash1959
    1734375828
    ... и тут моста понесло...
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    FWSPM
    1734386280
    А еще Интер Милан и Манчестер Юнайтед...хорошо еще что про газовик тогда никто не слышал
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