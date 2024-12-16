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    • В «Алавесе» прокомментировали информацию об интересе к Баринову

    В «Алавесе» прокомментировали информацию об интересе к Баринову

    Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес высказался о возможном приобретении полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в зимнее трансферное окно.

    Летом испанский клуб не сумел договориться с москвичами по условиям перехода.

    – Будете ли вы пытаться снова подписать Баринова этой зимой?

    – Баринов не является вариантом для нас.

    • 28-летний Баринов провел за «Локомотив» 24 матча в этом сезоне и отдал 4 голевые передачи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 8 миллионов евро.
    • Контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

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    Источник: Sport24

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    16.12.2024 15:45
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    Комментарии (4)
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    FRZZ
    1734359163
    Даже Алавесу не нужны российские футболисты.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1734359326
    Баринова в Алавес ещё летом вроде бы сватали
    Ответить
    Russel C.
    1734359894
    – Будете ли вы пытаться снова подписать Баринова этой зимой? – ху из Баррруинноууу?!!!
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