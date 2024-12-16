В «Алавесе» прокомментировали информацию об интересе к Баринову

Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес высказался о возможном приобретении полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в зимнее трансферное окно.
Летом испанский клуб не сумел договориться с москвичами по условиям перехода.
– Будете ли вы пытаться снова подписать Баринова этой зимой?
– Баринов не является вариантом для нас.
- 28-летний Баринов провел за «Локомотив» 24 матча в этом сезоне и отдал 4 голевые передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 8 миллионов евро.
- Контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.