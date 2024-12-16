В «Алавесе» прокомментировали информацию об интересе к Баринову

Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес высказался о возможном приобретении полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в зимнее трансферное окно.

Летом испанский клуб не сумел договориться с москвичами по условиям перехода.

– Будете ли вы пытаться снова подписать Баринова этой зимой?

– Баринов не является вариантом для нас.