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    • «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч 18 тура английской Премьер-Лиги, 23 декабря

    «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч 18 тура английской Премьер-Лиги, 23 декабря

    В субботу, 23 декабря, в рамках 18 тура английской Премьер-Лиги состоится матч между «Вест Хэмом» и «Манчестером Юнайтед». Начало игры запланировано на 15:30 по московскому времени.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» занимает 9 место в турнирной таблице с 27 очками после 17 сыгранных матчей. У команды 8 побед, 3 ничьи и 6 поражений. Футболисты «Вест Хэма» забили 29 голов и пропустили 30 мячей.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед», располагается на 7 строчке с 28 очками после 17 туров. У команды 9 побед, 1 ничья и 7 поражений. «Манчестер Юнайтед» забил 18 голов и пропустил 21 мяч.

    Личные встречи

    Последние пять встреч между Вест Хэмом» и «МЮ» завершились следующим образом:

    • 07.05.23 «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» 1:0;
    • 01.03.23 «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» 3:1;
    • 30.10.22 «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» 1:0;
    • 22.01.22 «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» 1:0;
    • 22.09.21 «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» 0:1.

    Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед»

    В предстоящей встрече нет явного фаворита матча – обе команды, в целом, имеют равную силу и довольно близко расположены друг к другу в турнирной таблице. Предположим, что игра получится результативной, а голы забьют обе команды. Наш прогноз – тотал больше 2.5 (1.72), обе забьют (1.55).

    Источник: Бомбардир

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