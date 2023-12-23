В субботу, 23 декабря, в рамках 18 тура английской Премьер-Лиги состоится матч между «Вест Хэмом» и «Манчестером Юнайтед». Начало игры запланировано на 15:30 по московскому времени.

«Вест Хэм» занимает 9 место в турнирной таблице с 27 очками после 17 сыгранных матчей. У команды 8 побед, 3 ничьи и 6 поражений. Футболисты «Вест Хэма» забили 29 голов и пропустили 30 мячей.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед», располагается на 7 строчке с 28 очками после 17 туров. У команды 9 побед, 1 ничья и 7 поражений. «Манчестер Юнайтед» забил 18 голов и пропустил 21 мяч.

Личные встречи

Последние пять встреч между Вест Хэмом» и «МЮ» завершились следующим образом:

07.05.23 «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» 1:0;

01.03.23 «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» 3:1;

30.10.22 «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» 1:0;

22.01.22 «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» 1:0;

22.09.21 «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» 0:1.

Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед»

В предстоящей встрече нет явного фаворита матча – обе команды, в целом, имеют равную силу и довольно близко расположены друг к другу в турнирной таблице. Предположим, что игра получится результативной, а голы забьют обе команды. Наш прогноз – тотал больше 2.5 (1.72), обе забьют (1.55).