Форвард «Манчестер Сити» стал автором самого быстрого гола в истории клубного ЧМ

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес забил гол в ворота «Флуминенсе» на 40-й секунде финального матча клубного чемпионата мира-2023.

Аргентинец превзошел достижение защитника Мохамеда Ахмеда, который в составе «Аль Айна» из ОАЭ отличился на 79 й секунде игры против тунисского «Эсперанса» в 2018 году.

Матч проходит в Джидде (Саудовская Аравия).

Клубный чемпионат мира впервые состоялся в 2000 году, а ежегодно стал проводиться с 2005-го.

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