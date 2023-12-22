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  • Форвард «Манчестер Сити» стал автором самого быстрого гола в истории клубного ЧМ

Форвард «Манчестер Сити» стал автором самого быстрого гола в истории клубного ЧМ

22 декабря 2023, 22:03

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес забил гол в ворота «Флуминенсе» на 40-й секунде финального матча клубного чемпионата мира-2023.

Аргентинец превзошел достижение защитника Мохамеда Ахмеда, который в составе «Аль Айна» из ОАЭ отличился на 79 й секунде игры против тунисского «Эсперанса» в 2018 году.

  • Матч проходит в Джидде (Саудовская Аравия).
  • Клубный чемпионат мира впервые состоялся в 2000 году, а ежегодно стал проводиться с 2005-го.

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Источник: «Матч ТВ»
Клубный чемпионат мира Флуминенсе Манчестер Сити Альварес Хулиан
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