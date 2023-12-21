Президент «ПСЖ» отверг проект Суперлиги

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи высказался в связи с решением суда Европейского союза относительно возможности создания Суперлиги.

«Пари Сен-Жермен» полностью отвергает любые проекты Суперлиги, которые появились давно и будут появляться на повестке дня.

Будучи гордым европейским институтом, «ПСЖ» поддерживает принципы европейской спортивной модели, а также ценности открытой конкуренции и инклюзивности, работу со всеми признанными сторонами европейского футбола, особенно с болельщиками и игроками, которые являются сердцем футбола», – сказал Аль-Хелаифи.