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    Уткин прокомментировал ситуацию с Суперлигой

    Комментатор Василий Уткин высказался о решении суда Европейского союза относительно возможности создания Суперлиги.

    «Я не могу сказать, за Суперлигу я или нет. И вы не можете. Потому, что Суперлиги нет.

    Нет как проекта, который можно было бы обсудить. Решение суда означает, по существу, только то, что УЕФА вместе со старшей подружкой ФИФой не могут заблокировать такой проект.

    Это, безусловно, победа Флорентино Переса сотоварищи, потому что и вправду означает преодоление, частичное, но существенное, монополии ФИФА/УЕФА. Но это вовсе не главная проблема, точнее, не главный вопрос в наше время.

    А главный – перегруз календаря. Суперлига не может появиться вдобавок к имеющимся турнирам. Только вместо. И присоединятся к ней многие из сейчас декларировавших отказ клубов, если Суперлига будет настолько привлекательна, что вытеснит или еврокубки, или национальные чемпионаты.

    Вот на самом деле насущная проблема, которую лишь усугубляет ФИФА, создавая, в частности, клубный чемпионат мира и раздувая число участников. Решение именно этой проблемы, общей для ведущих клубов, привлечет на сторону «решалы» большинство.

    Так что пока это политическая победа. И это мне нравится, потому что она подразумевает важнейшее: Суперлига возможна лишь если она предложит конкурентный привлекательный проект. А затем и продукт.

    Вот что начинается по сегодняшнему решению суда – конкуренция турниров. Причем проигравший турнир умрет», – написал Уткин.

    • Сегодня суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
    • Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.
    • В настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».

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    Источник: Телеграм-канал Настоящий РадиоУткин

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    Сегодня, 17:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1657

      Цугундeр 3 минуты назад

      Василий - как всегда навалил свои три короба. )Весомо , безапелляционно и умело. Без шансов на возражения.
      Браво.

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