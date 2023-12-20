Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    VIP-сервис «Лиги Ставок» – лучший в спортивной индустрии

    В Москве подвели итоги WEALTH Navigator Awards – первой в России премии для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий.

    WEALTH Navigator Awards 2023 – наследница престижной премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards, ежегодное вручение которой в России уже почти полтора десятилетия организуют журнал WEALTH Navigator (ранее – SPEAR’S Russia).

    Лидеры российской финансовой индустрии боролись за победу в номинациях «Лучшая управляющая компания», «Лучшая инвестиционная компания», «Лучшая страховая компания», «Лучший российский банк для корпоративных клиентов», «Лучший российский банк для обслуживания семей состоятельных частных клиентов», «Лучший мультисемейный офис» и др. При этом в специальной номинации «Лучший VIP-сервис спортивной индустрии» уже второй год подряд одержала победу букмекерская компания «Лига Ставок».

    «Спасибо организатором за отличное мероприятие. Приятно, что второй год подряд наш VIP-сервис признают лучшим в спортивной индустрии. Мы уверены, что через выстраивание долгосрочных взаимоотношений с клиентами мы не только повышаем их лояльность, но и формируем устойчивую траекторию развития бизнеса. Наша премиальная аудитория ценит надежность, безопасность, комфорт и эксклюзивные предложения. Высокий уровень сервиса, персональное обучение разным видам спорта, посещение закрытых и эксклюзивных спортивных мероприятий, личное знакомство с амбассадорами “Лиги Ставок” и другими спортивными звездами, а также участие в самых честных и крупных розыгрышах – то, что по-настоящему отличает наш VIP-сервис от конкурентов», – прокомментировал руководитель группы развития ключевых клиентов БК «Лига Ставок» Максим Припузов.

    Благотворительный фонд «Созвездие Добра» имени Олега Журавского стал одним из ключевых партнeров WEALTH Navigator Awards 2023. Совместно с букмекерской компанией «Лига Ставок» фонд реализует социальные проекты в области спортивной благотворительности, а также целевые программы, направленные на помощь юным спортсменам и ветеранам спорта.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:11
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+