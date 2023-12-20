Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

VIP-сервис «Лиги Ставок» – лучший в спортивной индустрии

20 декабря 2023, 12:11

В Москве подвели итоги WEALTH Navigator Awards – первой в России премии для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий.

WEALTH Navigator Awards 2023 – наследница престижной премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards, ежегодное вручение которой в России уже почти полтора десятилетия организуют журнал WEALTH Navigator (ранее – SPEAR’S Russia).

Лидеры российской финансовой индустрии боролись за победу в номинациях «Лучшая управляющая компания», «Лучшая инвестиционная компания», «Лучшая страховая компания», «Лучший российский банк для корпоративных клиентов», «Лучший российский банк для обслуживания семей состоятельных частных клиентов», «Лучший мультисемейный офис» и др. При этом в специальной номинации «Лучший VIP-сервис спортивной индустрии» уже второй год подряд одержала победу букмекерская компания «Лига Ставок».

«Спасибо организатором за отличное мероприятие. Приятно, что второй год подряд наш VIP-сервис признают лучшим в спортивной индустрии. Мы уверены, что через выстраивание долгосрочных взаимоотношений с клиентами мы не только повышаем их лояльность, но и формируем устойчивую траекторию развития бизнеса. Наша премиальная аудитория ценит надежность, безопасность, комфорт и эксклюзивные предложения. Высокий уровень сервиса, персональное обучение разным видам спорта, посещение закрытых и эксклюзивных спортивных мероприятий, личное знакомство с амбассадорами “Лиги Ставок” и другими спортивными звездами, а также участие в самых честных и крупных розыгрышах – то, что по-настоящему отличает наш VIP-сервис от конкурентов», – прокомментировал руководитель группы развития ключевых клиентов БК «Лига Ставок» Максим Припузов.

Благотворительный фонд «Созвездие Добра» имени Олега Журавского стал одним из ключевых партнeров WEALTH Navigator Awards 2023. Совместно с букмекерской компанией «Лига Ставок» фонд реализует социальные проекты в области спортивной благотворительности, а также целевые программы, направленные на помощь юным спортсменам и ветеранам спорта.

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
1
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
4
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
2
Батраков раскрыл детали сорвавшегося перехода в «ПСЖ»: «Это было серьезно»
10:52
1
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
1
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
15
125-миллионный новичок «Ливерпуля» получил травму во второй игре за клуб
09:31
3
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
09:25
1
Все новости
Все новости
Спрогнозировано место, которое Сафонов займет в номинации на приз лучшему вратарю года
11:54
Стало известно, где продолжит карьеру Ильзат Ахметов
11:40
Батраков раскрыл детали сорвавшегося перехода в «ПСЖ»: «Это было серьезно»
10:52
1
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
1
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
15
8-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:17
Губерниев ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10:10
Семин назвал самый стабильный клуб РПЛ за последние три года
09:52
1
125-миллионный новичок «Ливерпуля» получил травму во второй игре за клуб
09:31
3
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
09:25
1
Сафонов – о Головине: «Не верю, что из-за каких-то копеек поедет в «Спартак»
09:08
4
Радимов – об игроке сборной России: «Ему нужно помочь»
07:10
2
Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Ливерпуля»
06:50
Родри публично извинился перед «Валенсией» за свои слова о клубе
06:26
1
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
05:32
2
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
05:05
2
Роналду выдал философскую цитату после 979-го гола в карьере
04:50
1
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
7
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
5
Головину предложили перейти в другой клуб РПЛ вместо «Спартака»
03:26
14
Батраков получил одну из самых низких оценок среди игроков «Галатасарая» за матч со «Спортингом» в ЛЧ
03:17
8
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
3
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Луис Энрике прокомментировал 6:1 «ПСЖ» со «Слованом»
00:58
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+