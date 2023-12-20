VIP-сервис «Лиги Ставок» – лучший в спортивной индустрии

В Москве подвели итоги WEALTH Navigator Awards – первой в России премии для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий.

WEALTH Navigator Awards 2023 – наследница престижной премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards, ежегодное вручение которой в России уже почти полтора десятилетия организуют журнал WEALTH Navigator (ранее – SPEAR’S Russia).

Лидеры российской финансовой индустрии боролись за победу в номинациях «Лучшая управляющая компания», «Лучшая инвестиционная компания», «Лучшая страховая компания», «Лучший российский банк для корпоративных клиентов», «Лучший российский банк для обслуживания семей состоятельных частных клиентов», «Лучший мультисемейный офис» и др. При этом в специальной номинации «Лучший VIP-сервис спортивной индустрии» уже второй год подряд одержала победу букмекерская компания «Лига Ставок».

«Спасибо организатором за отличное мероприятие. Приятно, что второй год подряд наш VIP-сервис признают лучшим в спортивной индустрии. Мы уверены, что через выстраивание долгосрочных взаимоотношений с клиентами мы не только повышаем их лояльность, но и формируем устойчивую траекторию развития бизнеса. Наша премиальная аудитория ценит надежность, безопасность, комфорт и эксклюзивные предложения. Высокий уровень сервиса, персональное обучение разным видам спорта, посещение закрытых и эксклюзивных спортивных мероприятий, личное знакомство с амбассадорами “Лиги Ставок” и другими спортивными звездами, а также участие в самых честных и крупных розыгрышах – то, что по-настоящему отличает наш VIP-сервис от конкурентов», – прокомментировал руководитель группы развития ключевых клиентов БК «Лига Ставок» Максим Припузов.

Благотворительный фонд «Созвездие Добра» имени Олега Журавского стал одним из ключевых партнeров WEALTH Navigator Awards 2023. Совместно с букмекерской компанией «Лига Ставок» фонд реализует социальные проекты в области спортивной благотворительности, а также целевые программы, направленные на помощь юным спортсменам и ветеранам спорта.