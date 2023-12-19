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    • «Челси» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2023

    «Челси» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Ньюкасла», 1/4 финала Кубка Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Челси»: Петрович, Колвилл, Дисаси, Силва, Густо, Кайседо, Галлахер, Мудрик, Палмер, Стерлинг, Джэксон.

    Главный тренер: Маурисио Почеттино

    «Ньюкасл»: Дубравка, Ливраменто, Ласселс, Ботман, Бюрн, Гимарайнс, Майли, Лонгстафф, Алмирон, Гордон, Уилсон.

    Главный тренер: Эдди Хау

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси»«Ньюкасл»

    Челси-Ньюкасл смотретйь онлайн 19 декабря

    Источник: «Бомбардир»

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