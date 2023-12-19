Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Ньюкасла», 1/4 финала Кубка Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Челси»: Петрович, Колвилл, Дисаси, Силва, Густо, Кайседо, Галлахер, Мудрик, Палмер, Стерлинг, Джэксон.
Главный тренер: Маурисио Почеттино
«Ньюкасл»: Дубравка, Ливраменто, Ласселс, Ботман, Бюрн, Гимарайнс, Майли, Лонгстафф, Алмирон, Гордон, Уилсон.
Главный тренер: Эдди Хау
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Ньюкасл»
- Матч можно посмотреть на канале MEGOGO.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»