В воскресенье, 17 декабря, «Ливерпуль» сыграет с «Манчестером Юнайтед» в рамках 17 тура Премьер-Лиги. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Анлии, имея в своем активе 37 очков после 16 матчей. Команда одержала 11 побед, сыграла в ничью 4 раза и потерпела 1 поражение. Футболисты Клоппа забили 36 голов и пропустили 15 мячей.

«Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в таблице с 27 очками после 16 туров. У команды 9 побед и 7 поражений, забито 18 голов и пропущен 21 мяч.

Личные встречи

Последние пять встреч между «Ливерпулем» и «Манчестером Юнайтед» завершились следующим образом:

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»

«Ливерпуль» 14 декабря проиграл бельгийскому «Юниону» и прервал свою шестиматчевую серию без поражений. Впрочем, подопечные Клоппа довольно стабильны в чемпионате Англии и наверняка команда сможет набрать три очка в игре с «МЮ». Предположим, что «Ливерпуль» обыграет соперника с минимальной разницей в счете. Наш прогноз – победа «Ливерпуля» (1.32), ТМ 2.5 (3.14).