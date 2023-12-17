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    • «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч 17 тура Премьер-Лиги, 17 декабря

    «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч 17 тура Премьер-Лиги, 17 декабря

    В воскресенье, 17 декабря, «Ливерпуль» сыграет с «Манчестером Юнайтед» в рамках 17 тура Премьер-Лиги. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» лидирует в чемпионате Анлии, имея в своем активе 37 очков после 16 матчей. Команда одержала 11 побед, сыграла в ничью 4 раза и потерпела 1 поражение. Футболисты Клоппа забили 36 голов и пропустили 15 мячей.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в таблице с 27 очками после 16 туров. У команды 9 побед и 7 поражений, забито 18 голов и пропущен 21 мяч.

    Личные встречи

    Последние пять встреч между «Ливерпулем» и «Манчестером Юнайтед» завершились следующим образом:

    • 05.03.2023 «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» 7:0;
    • 22.08.2022 «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» 2:1;
    • 12.07.2022 «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» 4:0;
    • 19.04.2022 «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» 4:0;
    • 24.10.2021 «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» 0:5.

    Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»

    «Ливерпуль» 14 декабря проиграл бельгийскому «Юниону» и прервал свою шестиматчевую серию без поражений. Впрочем, подопечные Клоппа довольно стабильны в чемпионате Англии и наверняка команда сможет набрать три очка в игре с «МЮ». Предположим, что «Ливерпуль» обыграет соперника с минимальной разницей в счете. Наш прогноз – победа «Ливерпуля» (1.32), ТМ 2.5 (3.14).

    Источник: Бомбардир

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