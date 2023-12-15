Денисов – об Абаскале: «Бывает, говорит под руку и сбивает»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов не всегда рад подсказкам главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Комфортно ли мне играть на бровке рядом с Абаскалем? Хороший вопрос, когда как. Бывает, подсказывает, и ты видишь, куда пас отдать, отличное решение. Бывает, хочешь что-то сделать, а он говорит тебе под руку и сбивает. Говорит по-английски, бывает, что по-испански», – сказал Денисов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».