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    Денисов – об Абаскале: «Бывает, говорит под руку и сбивает»

    Защитник «Спартака» Даниил Денисов не всегда рад подсказкам главного тренера Гильермо Абаскаля.

    «Комфортно ли мне играть на бровке рядом с Абаскалем? Хороший вопрос, когда как. Бывает, подсказывает, и ты видишь, куда пас отдать, отличное решение. Бывает, хочешь что-то сделать, а он говорит тебе под руку и сбивает. Говорит по-английски, бывает, что по-испански», – сказал Денисов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • У 21-летнего Денисова в сезоне 21 матч, 3 ассиста.
    • Контракт рассчитан до 2026 года.
    • Футболист стоит 4 миллиона евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6244

      ПалкоВводецъ (returned) 45 минут назад

      В срамтаке играют как получится, не слушая физрука. Рыжий как тот зиц председатель Фунт.
      --- Будете брать председателя? Я беру недорого, 120 рублей в месяц на свободе и 240 — в тюрьме. 100 процентов надбавки за вредность. Я — Фунт! Я всю жизнь сидел за других, такая моя профессия — страдать за других.
      Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6852

      Питерский князь 1 час назад

      А ты ему: "Вытащи куй из-за рта и скажи нормально".
      :)))

      1
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      Рейтинг: +37244

      VVM1964 1 час назад

      Да тебе не подсказывать, а поджопники надо давать !!! (((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +334

      VPERDIV SPARTAK 1 час назад

      Он говорит по хрюкански и ведет себя как хрюндель невоспитанный! Это не испанец тренер,а с испанской свинофермы найденыш

      4
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      Рейтинг: +878

      TIMOTHY > VPERDIV SPARTAK 1 час назад

      Засланец от фермеров)

      2
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