Денисов – об Абаскале: «Бывает, говорит под руку и сбивает»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов не всегда рад подсказкам главного тренера Гильермо Абаскаля.
«Комфортно ли мне играть на бровке рядом с Абаскалем? Хороший вопрос, когда как. Бывает, подсказывает, и ты видишь, куда пас отдать, отличное решение. Бывает, хочешь что-то сделать, а он говорит тебе под руку и сбивает. Говорит по-английски, бывает, что по-испански», – сказал Денисов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- У 21-летнего Денисова в сезоне 21 матч, 3 ассиста.
- Контракт рассчитан до 2026 года.
- Футболист стоит 4 миллиона евро.
Источник: «Бомбардир»