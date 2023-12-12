«Ставка на наших» с Юлией Лысенко – новый проект о жизни российских хоккеистов в НХЛ

«Ставка на наших» с Юлией Лысенко – серия интервью с российскими звeздами НХЛ на Youtube-канале «Суперлига». Они были для вас недоступны, но мы решили это изменить! И теперь пересекаем океан, чтобы сделать их ближе.

О первых победах и поражениях, о настоящей мужской дружбе и большой любви. О многомиллионных контрактах и конкуренции. Мы задаем вопросы – они честно отвечают.

Новый герой проекта – звезда НХЛ Андрей Свечников

https://www.youtube.com/watch?v=FlifulD-Li4

Когда он начнет играть после травмы?

Отвечает ли Андрей девушкам в директе?

Как и зачем он выводит из себя других игроков?

Какой он, лакросс Свечникова?