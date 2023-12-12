Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • «Ставка на наших» с Юлией Лысенко – новый проект о жизни российских хоккеистов в НХЛ

    «Ставка на наших» с Юлией Лысенко – новый проект о жизни российских хоккеистов в НХЛ

    «Ставка на наших» с Юлией Лысенко – серия интервью с российскими звeздами НХЛ на Youtube-канале «Суперлига». Они были для вас недоступны, но мы решили это изменить! И теперь пересекаем океан, чтобы сделать их ближе.

    О первых победах и поражениях, о настоящей мужской дружбе и большой любви. О многомиллионных контрактах и конкуренции. Мы задаем вопросы – они честно отвечают.

    Новый герой проекта – звезда НХЛ Андрей Свечников

    https://www.youtube.com/watch?v=FlifulD-Li4

    Когда он начнет играть после травмы?

    Отвечает ли Андрей девушкам в директе?

    Как и зачем он выводит из себя других игроков?

    Какой он, лакросс Свечникова?

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:31
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+