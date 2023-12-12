Баджо раскритиковал футбольных экспертов

Бывший нападающий «Ювентуса», «Милана», «Интера» и других клубов Серии A Роберто Баджо объяснил, почему не работает экспертом на телевидении.
«Мне неприятно судить игроков на поле, поэтому я не работаю экспертом на ТВ. Я вижу коллег, которые не могли выполнить три обводки на поле, но порицают игроков в прямом эфире», – сказал Баджо.
- Баджо провел 56 матчей за сборную Италии и забил 27 голов.
- Вместе с национальной командой он выиграл серебряные медали ЧМ-1994 и бронзовые на ЧМ-1990.
Источник: Страница Football Talk в соцсети X