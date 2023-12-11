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    • Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос об усилении состава зимой

    Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос об усилении состава зимой

    Генерального директора «Спартака» Олега Малышева спросили о планах клуба на зимнее трансферное окно.

    – Единственная позиция, на которую вы ищете усиления в зимнее окно – это форвард?

    – Наши скауты работают по большому количеству позиций – и на это окно, и на следующее. Не вижу смысла сейчас что-то объявлять.

    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • В активе москвичей 30 очков в 18 турах.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +160

      odin1973 2 минуты назад

      не продали бы 2х напов в начале чемпионата были бы первые с отрывом

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