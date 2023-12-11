Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос об усилении состава зимой

не продали бы 2х напов в начале чемпионата были бы первые с отрывом
Генерального директора «Спартака» Олега Малышева спросили о планах клуба на зимнее трансферное окно.
– Единственная позиция, на которую вы ищете усиления в зимнее окно – это форвард?
– Наши скауты работают по большому количеству позиций – и на это окно, и на следующее. Не вижу смысла сейчас что-то объявлять.
- «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
- В активе москвичей 30 очков в 18 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.