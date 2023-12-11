Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос об усилении состава зимой

Генерального директора «Спартака» Олега Малышева спросили о планах клуба на зимнее трансферное окно.

– Единственная позиция, на которую вы ищете усиления в зимнее окно – это форвард?

– Наши скауты работают по большому количеству позиций – и на это окно, и на следующее. Не вижу смысла сейчас что-то объявлять.