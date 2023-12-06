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    • «Манчестер Юнайтед» не пустил на пресс-конференцию тен Хага инсайдеров, сообщавших о конфликте в команде

    «Манчестер Юнайтед» не пустил на пресс-конференцию тен Хага инсайдеров, сообщавших о конфликте в команде

    Не все желающие журналисты смогли накануне попасть на пресс-конференцию главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

    За дверями остались четыре инсайдера, сообщавшие информацию о конфликте внутри команды:

    • журналист Sky Sports Кав Солекол;
    • журналист Manchester Evening News Самьюэл Лакхерст;
    • журналист The Mirror Дэвид Макдоннел (ESPN);
    • журналист Роб Доусон (ESPN).

    Решение принято директором клуба по коммуникациям Эндрю Уордом.

    Как заявили в «МЮ», такие действия предприняты «не за публикацию текстов, которые не устраивают клуб, а за то что журналисты не связались с клубом, не дали ему возможность прокомментировать публикации, возразить или пояснить».

    • Указанные репортеры сообщали в том числе о недовольстве внутри команды тен Хагом.

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    Источник: Daily Mail

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