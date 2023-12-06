«Манчестер Юнайтед» не пустил на пресс-конференцию тен Хага инсайдеров, сообщавших о конфликте в команде

Не все желающие журналисты смогли накануне попасть на пресс-конференцию главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

За дверями остались четыре инсайдера, сообщавшие информацию о конфликте внутри команды:

журналист Sky Sports Кав Солекол;

журналист Manchester Evening News Самьюэл Лакхерст;

журналист The Mirror Дэвид Макдоннел (ESPN);

журналист Роб Доусон (ESPN).

Решение принято директором клуба по коммуникациям Эндрю Уордом.

Как заявили в «МЮ», такие действия предприняты «не за публикацию текстов, которые не устраивают клуб, а за то что журналисты не связались с клубом, не дали ему возможность прокомментировать публикации, возразить или пояснить».