«Манчестер Юнайтед» не пустил на пресс-конференцию тен Хага инсайдеров, сообщавших о конфликте в команде

Не все желающие журналисты смогли накануне попасть на пресс-конференцию главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.
За дверями остались четыре инсайдера, сообщавшие информацию о конфликте внутри команды:
- журналист Sky Sports Кав Солекол;
- журналист Manchester Evening News Самьюэл Лакхерст;
- журналист The Mirror Дэвид Макдоннел (ESPN);
- журналист Роб Доусон (ESPN).
Решение принято директором клуба по коммуникациям Эндрю Уордом.
Как заявили в «МЮ», такие действия предприняты «не за публикацию текстов, которые не устраивают клуб, а за то что журналисты не связались с клубом, не дали ему возможность прокомментировать публикации, возразить или пояснить».
- Указанные репортеры сообщали в том числе о недовольстве внутри команды тен Хагом.
Источник: Daily Mail