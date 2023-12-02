В Примере новый лидер – это не «Реал» и не «Барса»

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В таблице Примеры сменился лидер. На первое место вышла «Жирона».
Это случилось после победы над «Валенсией» (2:1) в 15-м туре.
- «Жирона» пробудет на 1-м месте как минимум несколько часов.
- В следующем туре каталонцы сыграют в дерби с «Барселоной».
- «Жирона» входит в холдинг City Football Group.