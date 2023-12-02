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    В Примере новый лидер – это не «Реал» и не «Барса»

    В таблице Примеры сменился лидер. На первое место вышла «Жирона».

    Это случилось после победы над «Валенсией» (2:1) в 15-м туре.

    • «Жирона» пробудет на 1-м месте как минимум несколько часов.
    • В следующем туре каталонцы сыграют в дерби с «Барселоной».
    • «Жирона» входит в холдинг City Football Group.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.12.2023 18:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      cubburkov 19 часов назад

      Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!

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      Рейтинг: +3649

      momwig_ 19 часов назад

      Какой идиот придумывает эти заголовки? "Хави назвал лучшего игрока в мире. И это - не Роналду " на светофоре зажегся свет посередине. Это не зеленый и не красный"... "Дебилы, б.я"(©дебильный министр иностранных дел вымышленной страны)

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