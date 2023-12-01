Известный рэпер заявил об аутизме у Месси

Рэпер Anuel AA сообщил, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси якобы страдает аутизмом.
«Посмотрите на Месси. Он аутист и он самый влиятельный человек в мире. Поэтому я не считаю аутизм болезнью.
Я три раза проводил время с Лионелем. Я увидел его скромность. Он прекрасный человек. Месси человечен настолько, что тебе становится стыдно за себя. После встречи с Месси я стараюсь быть лучше как человек», – сказал исполнитель Anuel AA.
- Месси – 8-кратный обладатель «Золотого мяча».
- Лео – действующий чемпион мира.
- У него контракт до 2025 года с «Интером Майами».
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Источник: ютуб-канал Тони Эрнандеса Пумарехо