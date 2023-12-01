Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Известный рэпер заявил об аутизме у Месси

    Рэпер Anuel AA сообщил, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси якобы страдает аутизмом.

    «Посмотрите на Месси. Он аутист и он самый влиятельный человек в мире. Поэтому я не считаю аутизм болезнью.

    Я три раза проводил время с Лионелем. Я увидел его скромность. Он прекрасный человек. Месси человечен настолько, что тебе становится стыдно за себя. После встречи с Месси я стараюсь быть лучше как человек», – сказал исполнитель Anuel AA.

    • Месси – 8-кратный обладатель «Золотого мяча».
    • Лео – действующий чемпион мира.
    • У него контракт до 2025 года с «Интером Майами».

    Тест: как хорошо вы ориентируйтесь в плей-офф Кубка России?

    Новости по теме
    Экс-защитник «Барселоны»: «Нам запрещали трогать Месси на тренировках» 1
    Тюкавин сделал выбор между Месси и Роналду 2
    Месси рассказал о конфликте с Левандовским во время ЧМ-2022: «Его заявление вывело меня из себя» 1
    Источник: ютуб-канал Тони Эрнандеса Пумарехо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.12.2023 22:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+