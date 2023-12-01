Глава «Динамо» назвал Тюкавина символом клуба

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал продление контракта с форвардом Константином Тюкавиным.

«Костя для «Динамо» – ключевой игрок, наш символ, воспитанник. Не было сомнений, что мы достигнем соглашения. Просто все затянулось. Поздравляем Костю», – сказал Пивоваров.