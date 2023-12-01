Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Глава «Динамо» назвал Тюкавина символом клуба

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал продление контракта с форвардом Константином Тюкавиным.

    «Костя для «Динамо» – ключевой игрок, наш символ, воспитанник. Не было сомнений, что мы достигнем соглашения. Просто все затянулось. Поздравляем Костю», – сказал Пивоваров.

    • В текущем сезоне Тюкавин провел 21 матч, забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.
    • Форвард дебютировал в первой команде «Динамо» в ноябре 2020 года.
    • Игрок интересен европейским клубам.

    Новости по теме
    Тюкавин сделал выбор между Месси и Роналду 2
    Тюкавин попросил не называть его лучшим форвардом России 3
    Агент: «Спартак» давал за Тюкавина сумасшедшие деньги, но игрок отказался» 13
    Источник: ютуб-канал «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.12.2023 16:59
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3169

      Suvorov71 19 часов назад

      Ну это вы слишком махнули, зачем так с клубом поступать, не правы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1182

      Цугундeр 21 час назад

      Символ это Лев.Яшин. А это пока так.. Симба. Без гривы .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3169

      Suvorov71 > Цугундeр 19 часов назад

      Тут ты прав, правда помойные оскорбили Великого игрока, за что и прощения нет никогда!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1182

      Цугундeр > Suvorov71 19 часов назад

      Ублюдки не найдены. А ты уже здесь.)
      Кстати..
      "По информации Sports.ru, эти действия болельщиков «Зенита» были спровоцированы фанатами бело-голубых, кричавшими: «»Е..ть, ****, е..ть» и «Таня Буланова  с..а е..я».
      Напомним, что в 2008 году на стадионе «Петровский» несколько фанатов развернули баннер с подобным текстом.
      Кроме того, на динамовском секторе «Арене-Химки», был вывешен баннер «С юбилеем», намекающим на драку фанатов «Динамо» в Санкт-Петербурге 15 апреля 2000 года, когда динамовцами был убит 15-летний подросток."

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3169

      Suvorov71 > Цугундeр 18 часов назад

      Вот возможно ты там и был, ведь ты ублюдок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1190

      edw7777 21 час назад

      Не слишком ли много похвальбы в адрес юнца, хотя, без сомнения, талантливого.

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+