Глава «Динамо» назвал Тюкавина символом клуба

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал продление контракта с форвардом Константином Тюкавиным.
«Костя для «Динамо» – ключевой игрок, наш символ, воспитанник. Не было сомнений, что мы достигнем соглашения. Просто все затянулось. Поздравляем Костю», – сказал Пивоваров.
- В текущем сезоне Тюкавин провел 21 матч, забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.
- Форвард дебютировал в первой команде «Динамо» в ноябре 2020 года.
- Игрок интересен европейским клубам.
Источник: ютуб-канал «Динамо»