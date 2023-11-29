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    • Тюкавин ответил Личке, который назвал его дураком из-за ранней женитьбы

    Тюкавин ответил Личке, который назвал его дураком из-за ранней женитьбы

    Форвард «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как отнесся к словам Марцелы Лички.

    Тренер московской команды назвал Тюкавина дураком из-за того, что тот женился в 20 лет.

    – Перед началом сезона на своей первой пресс-конференции Марцел пошутил, когда узнал, что вы женились в 20 лет. Потом с ним обсуждали это?

    – Видел эту пресс-конференцию, тоже тогда посмеялся, когда он в шутку назвал меня дураком. Но какая разница, кто когда женится? Потом с Марцелом эту тему не поднимали.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6690

      Питерский князь 4 минуты назад

      Конечно дурак.
      Лишил себя возможности погулять. Теперь поклоняйся одной бабе. Подкаблучник.

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