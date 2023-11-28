Роналду высказался о развитии женского футбола

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отправил послание на мероприятие, посвященное развитию женского футбола в Португалии.

«Португалия – страна, где не склоняются перед судьбой, люди здесь растут, надеясь на невозможное, и веря в немыслимое.

Сейчас, в третьем десятилетии 21-го века, футбол, в который играют женщины, перестал попадать в перекладину. Потому что сегодня этот футбол забивает голы, очаровывает девушек по всей стране и без страха говорит им: «Приходите играть!»

Многим девушкам и женщинам пришлось много раз попасть попасть в штангу, но все они знали, что однажды ворота скажут «Да»! Давайте все мы будем бороться [за женский футбол]. Не только сегодня, а каждый день», – сказал Роналду.