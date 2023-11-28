Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Роналду высказался о развитии женского футбола

    Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отправил послание на мероприятие, посвященное развитию женского футбола в Португалии.

    «Португалия – страна, где не склоняются перед судьбой, люди здесь растут, надеясь на невозможное, и веря в немыслимое.

    Сейчас, в третьем десятилетии 21-го века, футбол, в который играют женщины, перестал попадать в перекладину. Потому что сегодня этот футбол забивает голы, очаровывает девушек по всей стране и без страха говорит им: «Приходите играть!»

    Многим девушкам и женщинам пришлось много раз попасть попасть в штангу, но все они знали, что однажды ворота скажут «Да»! Давайте все мы будем бороться [за женский футбол]. Не только сегодня, а каждый день», – сказал Роналду.

    Новости по теме
    Топ-10 лучших футболистов мира в 21-м веке 3
    Невероятный поступок Криштиану – одним жестом спас соперников. Кстати, нам ждать его в Европе?
    Роналду прокомментировал выход в 1/8 финала азиатской ЛЧ
    Источник: Record

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:51
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+