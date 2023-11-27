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    • Журналист Ильев обвинил «Акрон» в «сливе» Калешина после скандальной пресс-конференции

    Журналист Ильев обвинил «Акрон» в «сливе» Калешина после скандальной пресс-конференции

    Сергей Ильев, главный журналист по Первой лиге, прокомментировал увольнение тренера Евгения Калешина из «Акрона».

    «Это эхо прессухи Калешина после матча с «Волгарем». По сути, «Акрон» «слил» Калешина. Никаких других предпосылок нет и быть не может», – написал Ильев.

    • Калешин после поражения от «Волгаря» заявил на пресс-конференции, что футбол в России разваливают, как армию и образование.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    27.11.2023 23:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      nikokobnik 23 минуты назад

      Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!

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      Рейтинг: +5605

      Ziklop 1 час назад

      акрон сам умрет за это! дорога в фнл открыта!

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