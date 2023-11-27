Журналист Ильев обвинил «Акрон» в «сливе» Калешина после скандальной пресс-конференции

Сергей Ильев, главный журналист по Первой лиге, прокомментировал увольнение тренера Евгения Калешина из «Акрона».

«Это эхо прессухи Калешина после матча с «Волгарем». По сути, «Акрон» «слил» Калешина. Никаких других предпосылок нет и быть не может», – написал Ильев.