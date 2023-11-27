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  • Бензема едва не пострадал после выхода фаната на поле в Ташкенте

Бензема едва не пострадал после выхода фаната на поле в Ташкенте

27 ноября 2023, 22:18

«Аль-Иттихад» сегодня сыграл в Лиге чемпионов АФК против узбекистанского АГМК (2:1). На поле по ходу встречи выбежал болельщик.

Стюарды не успели вовремя настигнуть фаната и тот успел добежать до центрального круга, где стоял Карим Бензема. Болельщик после прибытия охраны упал и едва не свалил с ног французского форварда.

Затем нарушителя увели с поля.

  • Бензема в Ташкенте не отличился результативными действиями.

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов АФК Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад ОКМК Бензема Карим
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