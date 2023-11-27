Бензема едва не пострадал после выхода фаната на поле в Ташкенте

«Аль-Иттихад» сегодня сыграл в Лиге чемпионов АФК против узбекистанского АГМК (2:1). На поле по ходу встречи выбежал болельщик.

Стюарды не успели вовремя настигнуть фаната и тот успел добежать до центрального круга, где стоял Карим Бензема. Болельщик после прибытия охраны упал и едва не свалил с ног французского форварда.

Затем нарушителя увели с поля.

Бензема в Ташкенте не отличился результативными действиями.

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