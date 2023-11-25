Лига 1. «ПСЖ» победил «Монако» (5:2)

«ПСЖ» на старте 13-го тура Лиги 1 обыграл дома «Монако». У Килиана Мбаппе гол и ассист. Он играл против своего бывшего клуба.

Россиянин Александр Головин провел в составе «Монако» весь матч.

«ПСЖ» лидирует с четырехочковым отрывом. «Монако» занимает третью строчку.

Франция. Лига 1. 13-й тур

ПСЖ – Монако – 5:2 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Рамуш, 18; 1:1 – Минамино, 22; 2:1 – Мбаппе, 39 (с пенальти); 3:1 – Дембеле, 70; 4:1 – Витинья, 72; 4:2 – Балогун, 75; 5:2 – Коло Муани, 90+6.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1