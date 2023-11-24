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    • «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»: прогноз на матч 13 тура АПЛ, 25 ноября

    «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»: прогноз на матч 13 тура АПЛ, 25 ноября

    В субботу, 25 ноября, «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Ливерпулем». Игра состоится в рамках 13 тура АПЛ. Встреча начнется в 15:30 по московскому времени.

    «Манчестер Сити»

    Подопечные Хосепа Гвардиолы лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков. «Манчестер Сити» в 12 играх национального первенства выиграли девять встреч, в одном матче сыграли вничью и потерпели два поражения. Команда забивает больше всех в лиге – 32 мяча, пропускает «Манчестер Сити» немного – 12 голов. Меньше пропустили только «Ливерпуль» и «Арсенал» – по 10 мячей. Отметим, команда обгоняет ближайших преследователей на один балл.

    «Ливерпуль»

    Мерсисайдцы идут на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 27 очков. Команда выиграла восемь матчей, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение. «Ливерпуль» забил 27 голов и пропустил 10 мячей в 12 матчах национального первенства.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 196 матчей, в которых 50 раз побеждал «Манчестер Сити», а 94 раза выигрывал «Ливерпуль».

    Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»

    В предстоящей встрече, на наш взгляд, обе команды имеют равные шансы на успех, поэтому мы не рискнем делать ставку на исход встречи. Предположим, что обе команды забьют голы, а также в игре будет забито больше трех мячей. Наш прогноз – ТБ 2.5 – 1.48 и «обе забьют» – 1.54.

    Источник: Бомбардир

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