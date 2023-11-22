Месси призвал покончить с репрессиями против аргентинцев в Бразилии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги событиям гостевого матча с Бразилией (1:0) в отборе ЧМ-2026 в Южной Америке. Начало встречи было отложено почти на полчаса из-за беспорядков на трибунах. Бразилия потерпела первое в ее истории домашнее поражение в отборочных матчах чемпионатов мира.
«Эта команда продолжает творить историю... Большая победа на «Маракане», которая запомнится новыми репрессиями против аргентинцев в Бразилии. Нельзя это терпеть, это безумие, и с этим нужно покончить сейчас же!» – написал Месси в социальной сети.
- Аргентина лидирует в южноамериканском отборе с 15 очками после шести матчей.
- Бразилия потерпела третье поражение подряд и опустилась на шестую позицию с семью очками в активе.
Источник: «Бомбардир»