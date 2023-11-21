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    Объявлено место проведения финала Кубка Америки-2024

    Организаторы Кубка Америки-2024, который пройдет в США, объявили, что финальный матч турнира пройдет в Майами на стадионе «Хард Рок» 14 июля.

    Также было заявлено, что матч открытия состоится на стадионе «Мерседес Бенц» в Атланте 20 июня.

    Места проведения остальных игр турнира пока не объявлены.

    • Кубок Америки-2024 пройдет в США с 20 июня по 14 июля. Финал пройдет в один день с решающим матчем Евро-2024, который примет Германия с 14 июня по 14 июля.
    • В турнире примет участие 16 команд: 10 из Южной Америки и 6 прошедших отбор в КОНКАКАФ.

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    Источник: Страница Кубка Америки в социальной сети X

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