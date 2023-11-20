Тренер сборной Испании эмоционально прокомментировал травму Гави

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о серьезной травме Гави.

По предварительным данным, футболист «Барселоны» порвал кресты.

Ожидаемые сроки восстановления – от 6 до 8 месяцев.

Вероятно, полузащитник не сможет сыграть ни на Евро-2024, ни на Олимпиаде.

«Это очень сложный момент для всех. Мы разбиты. Такое ощущение, что команда не победила, а проиграла.

Футбол – это рискованное и неконтролируемое занятие. Мне очень жаль игрока. Ситуация была пустяковой. Он сделал неверный шаг, и его колено подвернулось.

Это был несчастный случай. Гави подходил к игре в идеальном состоянии. После замены он был сломлен. Человек не представлял, что такое могло случиться с ним.

В перерыве настроение в раздевалке было как на поминках. Это самый тяжелый момент, который я когда-либо переживал в футболе», – заявил де ла Фуэнте.