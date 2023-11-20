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    • Тренер сборной Испании эмоционально прокомментировал травму Гави

    Тренер сборной Испании эмоционально прокомментировал травму Гави

    Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о серьезной травме Гави.

    • По предварительным данным, футболист «Барселоны» порвал кресты.
    • Ожидаемые сроки восстановления – от 6 до 8 месяцев.
    • Вероятно, полузащитник не сможет сыграть ни на Евро-2024, ни на Олимпиаде.

    «Это очень сложный момент для всех. Мы разбиты. Такое ощущение, что команда не победила, а проиграла.

    Футбол – это рискованное и неконтролируемое занятие. Мне очень жаль игрока. Ситуация была пустяковой. Он сделал неверный шаг, и его колено подвернулось.

    Это был несчастный случай. Гави подходил к игре в идеальном состоянии. После замены он был сломлен. Человек не представлял, что такое могло случиться с ним.

    В перерыве настроение в раздевалке было как на поминках. Это самый тяжелый момент, который я когда-либо переживал в футболе», – заявил де ла Фуэнте.

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    Источник: Marca

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    20.11.2023 14:35
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