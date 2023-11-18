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    • Франция – Гибралтар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2023

    Франция – Гибралтар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча сборной Франция против Гибралтар, 9-й тур отбора к ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    Франция: Самба, Клосс, Салиба, Эрнандес Т., Эрнандес Л., Гризманн, Рабьо, Дембеле, Мбаппе, Заир-Эмри, Тюрам.

    Главный тренер: Дидье Дешам

    Гибралтар: Коелинг, Чиполина Д., Сарджент, Оливеро, Чиполина Р., Муэли, Посо, Хмиди, Уокер, Хассан, Де Барр.

    Главный тренер: Хулио Рибас

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Франция – Гибралтар

    Франция-Гибралатар смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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