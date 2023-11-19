⚡ Отбор Евро-2024. Франция разгромила Гибралтар со счетом 14:0

Франция уничтожила Гибралтар в матче отборочного этапа Евро-2024.
Команда Дидье Дешама забила в ворота соперника 14 безответных мячей.
Килиан Мбаппе сделал хет-трик.
В дебютной игре отличился 17-летний Варрен Заир-Эмери.
Отбор Евро-2024. 9-й тур. Группа B
Франция – Гибралтар – 14:0 (7:0)
Голы: 1:0 – Сантос, 3 (в свои ворота); 2:0 – Тюрам, 4; 3:0 – Заир-Эмери, 16; 4:0 – Мбаппе, 30 (с пенальти); 5:0 – Клаусс, 34; 6:0 – Коман, 36; 7:0 – Фофана, 37; 8:0 – Рабьо, 64; 9:0 – Коман, 66; 10:0 – Дембеле, 73; 11:0 – Мбаппе, 75; 12:0 – Мбаппе, 82; 13:0 – Жиру, 89; 14:0 – Жиру, 90+1.
Источник: «Бомбардир»