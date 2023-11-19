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    ⚡ Отбор Евро-2024. Франция разгромила Гибралтар со счетом 14:0

    Франция уничтожила Гибралтар в матче отборочного этапа Евро-2024.

    Команда Дидье Дешама забила в ворота соперника 14 безответных мячей.

    Килиан Мбаппе сделал хет-трик.

    В дебютной игре отличился 17-летний Варрен Заир-Эмери.

    Отбор Евро-2024. 9-й тур. Группа B

    Франция – Гибралтар – 14:0 (7:0)

    Голы: 1:0 – Сантос, 3 (в свои ворота); 2:0 – Тюрам, 4; 3:0 – Заир-Эмери, 16; 4:0 – Мбаппе, 30 (с пенальти); 5:0 – Клаусс, 34; 6:0 – Коман, 36; 7:0 – Фофана, 37; 8:0 – Рабьо, 64; 9:0 – Коман, 66; 10:0 – Дембеле, 73; 11:0 – Мбаппе, 75; 12:0 – Мбаппе, 82; 13:0 – Жиру, 89; 14:0 – Жиру, 90+1.

    Календарь отбора Евро-2024

    Турнирные таблицы отбора Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6742

      fakeid 2 часа назад

      со спартаком играли, что ли?

      0
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      Рейтинг: +8486

      BarStep 4 часа назад

      Для всех этих гиблартаров, лихтейштейнов и пр. - нужно проводить отбор на отборы..
      Победителя включать в одну из групп отборочных турниров..

      А то, вон, Мбампе с Роналду - все в рекордах по самые небалуй )...

      0
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      Рейтинг: +7266

      Из Твери Леха 8 часов назад

      Какого черта вообще оспариваемая заморская территория британии принимает участие в евро-турнире. Это вообще не полноценная страна даже.

      3
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      Рейтинг: +1819

      Benifacto > Из Твери Леха 8 часов назад

      не говори там 34к населения на 7 квадратных километрах, это просто поселок городского типа бгггг))))там кто играл то? учителя, полицейские, пожарные и мэр города)))))пахаххахахаха
      ну сын мэра конечно пропустил 14 но от кого!

      1
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      Рейтинг: +426

      гууд 9 часов назад

      С такими командами лучше молодеж посмотреть на поле. Смысл от такой так скажем победы...?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1680

      k611 10 часов назад

      Медийная сборная, что с них взять.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      odessakmv 16 часов назад

      и это еще Россия в отборе не учавствует

      2
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      Рейтинг: +4077

      minaev23 17 часов назад

      Ну и зачем такие команды нужны в отборе?

      4
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      Рейтинг: +1037

      The only one 17 часов назад

      Свалили серьёзнейшего соперника...

      3
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      Рейтинг: +2273

      Bozigit 17 часов назад

      Порезвились )

      2
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