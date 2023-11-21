В «ПСЖ» назвали сроки лечения Заира-Эмери

«Пари Сен-Жермен» сообщил, что травмированный 17-летний полузащитник Варрен Заир-Эмери останется на лечении до зимней паузы в чемпионате Франции. Он получил повреждение правой лодыжки в матче национальной команды в отборе ЧЕ-2024 против Гибралтара (14:0), из-за которой был заменен на 20-й минуте.

Это означает, что Заир-Эмери пропустит пять матчей Лиги 1 против «Монако», «Гавра», «Нанта», «Лилля» и «Метца».

Также он не сыграет в Лиге чемпионов против «Ньюкасла» и дортмундской «Боруссии».

В матче со сборной Гибралтара Заир-Эмери вышел на поле в стартовом составе и успел забить гол до травмы. Он стал самым молодым футболистом сборной Франции за последние 109 лет и самым молодом автором забитого гола в ее истории в официальных матчах.