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    В «ПСЖ» назвали сроки лечения Заира-Эмери

    «Пари Сен-Жермен» сообщил, что травмированный 17-летний полузащитник Варрен Заир-Эмери останется на лечении до зимней паузы в чемпионате Франции. Он получил повреждение правой лодыжки в матче национальной команды в отборе ЧЕ-2024 против Гибралтара (14:0), из-за которой был заменен на 20-й минуте.

    • Это означает, что Заир-Эмери пропустит пять матчей Лиги 1 против «Монако», «Гавра», «Нанта», «Лилля» и «Метца».
    • Также он не сыграет в Лиге чемпионов против «Ньюкасла» и дортмундской «Боруссии».
    • В матче со сборной Гибралтара Заир-Эмери вышел на поле в стартовом составе и успел забить гол до травмы. Он стал самым молодым футболистом сборной Франции за последние 109 лет и самым молодом автором забитого гола в ее истории в официальных матчах.

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    Источник: Официальный сайт «ПСЖ»

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