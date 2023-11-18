17-летний Заир-Эмери побил 100-летний рекорд сборной Франции

Варрен Заир-Эмери дебютировал за сборную Франции.

Полузащитник «ПСЖ» вышел в стартовом составе на матч отбора Евро-2024 с Гибралтаром.

Игроку 17 лет и 255 дней. В более молодом возрасте за Францию играли только Феликс Виаль (17 лет и 76 дней, 1911 год) и Морис Гастиже (17 лет и 128 дней, 1914 год).

Заир-Эмери забил в ворота Гибралтара на 16-й минуте дебютной игры.