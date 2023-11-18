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    17-летний Заир-Эмери побил 100-летний рекорд сборной Франции

    Варрен Заир-Эмери дебютировал за сборную Франции.

    Полузащитник «ПСЖ» вышел в стартовом составе на матч отбора Евро-2024 с Гибралтаром.

    Игроку 17 лет и 255 дней. В более молодом возрасте за Францию играли только Феликс Виаль (17 лет и 76 дней, 1911 год) и Морис Гастиже (17 лет и 128 дней, 1914 год).

    Заир-Эмери забил в ворота Гибралтара на 16-й минуте дебютной игры.

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    Источник: Opta

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    18.11.2023 23:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +457

      Illars 12 часов назад

      кто заголовки пишет??
      побил рекорд - это когда стал лучшим. А тут двое выходили на поле в более раннем возрасте. Следовательно, стал третьим, да? В чем рекорд?

      2
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      Рейтинг: +610

      Romeo 123 13 часов назад

      Одни коренные французы

      2
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      Рейтинг: +622

      odessakmv 16 часов назад

      очередной чистокровный "француз" в сборной аФриканции

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