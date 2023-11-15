Генич и Губерниев поспорили из-за премии ТЭФИ

Комментаторы «Матч ТВ» Константин Генич и Дмитрий Губерниев устроили спор в своих телеграм-каналах насчет премии ТЭФИ.

Программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» и «Катар-2022. Все на футбол» вошли в число финалистов ТЭФИ-2023 в номинации «Программа о спорте».

Церемония награждения лауреатов национальной телевизионной премии состоится 7 и 8 декабря.

Генич считает, что выиграть должна была программа, посвященная чемпионату мира 2022 года.

«Без всяких скидок, без всяких лишних отсылок и прочего: комментаторы финала чемпионата мира обязаны получить ТЭФИ! Не должны, а просто обязаны!

Исключительно мое мнение. Не потому, что я дружу с Трушечкиным или Шнякиным, а потому, что это был великий финал и – однозначно – великолепный комментарий.

Ве-ли-ко-леп-ный! Димас/Рома, ТЭФИ от коллег и аудитории вы заслужили без всяких премий от академиков. Аплодирую.

Уважаю и люблю я Диму Губерниева, но какой, нахрен, «Биатлон от 19.02»?! Кошмар» – написал Генич.

Губерниев не согласился с мнением своего коллеги.

«Это очень все смешно! Разве за такие комментарии ЧМ по футболу дают ТЭФИ? ТЭФИ дают за прекрасные лыжные и биатлонные репортажи! И за классную программу «Биатлон с Губерниевым», и за блестящую программу «Все на Матч»! Просто надо хорошо работать и не завидовать… И смех и грех…

И не переживайте, дорогие коллеги! Вы проигрывали и будете всегда проигрывать! Это нормально! Это как божий дар и яичница! Признание коллег по цеху надо заслужить! Мы в лыжах и биатлоне работаем гораздо лучше вас всех, вместе взятых, это знает вся наша большая страна!

Зависть, золотые мои коллеги – футбольные комментаторы, чувство плохое! Зависть – удел слабых! А сильные готовятся к зимнему сезону: скоро биатлон и лыжи!

Генич, я правильно понимаю, тот, кто с Месси на поле вышел, тот тоже лучший футболист мира? Костя?

А вот замечательный Георгий Черданцев очень хорошо отработал в студии на ЧМ по футболу и заслуженно выдвинут коллегами по цеху на премию ТЭФИ! Георгий – респект!» – ответил Губерниев.