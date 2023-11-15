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    Генич и Губерниев поспорили из-за премии ТЭФИ

    Комментаторы «Матч ТВ» Константин Генич и Дмитрий Губерниев устроили спор в своих телеграм-каналах насчет премии ТЭФИ.

    • Программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» и «Катар-2022. Все на футбол» вошли в число финалистов ТЭФИ-2023 в номинации «Программа о спорте».
    • Церемония награждения лауреатов национальной телевизионной премии состоится 7 и 8 декабря.

    Генич считает, что выиграть должна была программа, посвященная чемпионату мира 2022 года.

    «Без всяких скидок, без всяких лишних отсылок и прочего: комментаторы финала чемпионата мира обязаны получить ТЭФИ! Не должны, а просто обязаны!

    Исключительно мое мнение. Не потому, что я дружу с Трушечкиным или Шнякиным, а потому, что это был великий финал и – однозначно – великолепный комментарий.

    Ве-ли-ко-леп-ный! Димас/Рома, ТЭФИ от коллег и аудитории вы заслужили без всяких премий от академиков. Аплодирую.

    Уважаю и люблю я Диму Губерниева, но какой, нахрен, «Биатлон от 19.02»?! Кошмар» – написал Генич.

    Губерниев не согласился с мнением своего коллеги.

    «Это очень все смешно! Разве за такие комментарии ЧМ по футболу дают ТЭФИ? ТЭФИ дают за прекрасные лыжные и биатлонные репортажи! И за классную программу «Биатлон с Губерниевым», и за блестящую программу «Все на Матч»! Просто надо хорошо работать и не завидовать… И смех и грех…

    И не переживайте, дорогие коллеги! Вы проигрывали и будете всегда проигрывать! Это нормально! Это как божий дар и яичница! Признание коллег по цеху надо заслужить! Мы в лыжах и биатлоне работаем гораздо лучше вас всех, вместе взятых, это знает вся наша большая страна!

    Зависть, золотые мои коллеги – футбольные комментаторы, чувство плохое! Зависть – удел слабых! А сильные готовятся к зимнему сезону: скоро биатлон и лыжи!

    Генич, я правильно понимаю, тот, кто с Месси на поле вышел, тот тоже лучший футболист мира? Костя?

    А вот замечательный Георгий Черданцев очень хорошо отработал в студии на ЧМ по футболу и заслуженно выдвинут коллегами по цеху на премию ТЭФИ! Георгий – респект!» – ответил Губерниев.

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.11.2023 00:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 15 ноября, 09:44

      Надо вообще эту наминацию убрать , так как матч-тв монополист спортивного вещания на тв, без конкуренции , из кого выбирать ?
      Дайти им всем , пусть успокоются и не смешат народ.

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      Рейтинг: +7168

      Давид59 15 ноября, 08:21

      Получит Губерниев. Кто б сомневался? Зря он что-ли пыжился в "Луже", когда свезли кучу народа на "праздник"?

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      Рейтинг: +3299

      фанат джигурды 15 ноября, 06:14

      По Серебряной Калоше обоим!

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