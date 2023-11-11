Ловчев рассказал об ожиданиях от матча «Зенит» – «Краснодар»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев порассуждал о предстоящей игре 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Краснодар» еще недавно опережал «Зенит» на 7 очков, сейчас осталось 2 – и сейчас «быкам» надо доказать, что они не калиф на час. Команде Ивича надо показать свою силу в матче с главным соперником.

Это не значит, что победа откроет путь к чемпионству. Чтобы стать чемпионом, более важно не терять очков в матчах с середняками и аутсайдерами.

Эта игра – как демонстрация своей силы. Но, на мой взгляд, «Зенит» сильнее, он будет чемпионом. Питер сильнее духом, заменами.

Время, когда Питер спотыкался, прошло. И когда матч решает многое (а для «Зенита» эта игра – шанс вернуться на первое место), команда играет в свою силу», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.