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    • Ловчев рассказал об ожиданиях от матча «Зенит» – «Краснодар»

    Ловчев рассказал об ожиданиях от матча «Зенит» – «Краснодар»

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев порассуждал о предстоящей игре 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

    «Краснодар» еще недавно опережал «Зенит» на 7 очков, сейчас осталось 2 – и сейчас «быкам» надо доказать, что они не калиф на час. Команде Ивича надо показать свою силу в матче с главным соперником.

    Это не значит, что победа откроет путь к чемпионству. Чтобы стать чемпионом, более важно не терять очков в матчах с середняками и аутсайдерами.

    Эта игра – как демонстрация своей силы. Но, на мой взгляд, «Зенит» сильнее, он будет чемпионом. Питер сильнее духом, заменами.

    Время, когда Питер спотыкался, прошло. И когда матч решает многое (а для «Зенита» эта игра – шанс вернуться на первое место), команда играет в свою силу», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    11.11.2023 17:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2801

      Январь 59 11 ноября, 20:32

      Через час обсудим, что получилось, что не получилось.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4757

      шахта Заполярная 11 ноября, 19:10

      Знатно лизнул вонючкам.

      1
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      Рейтинг: +6608

      Питерский князь 11 ноября, 18:34

      Мясной сектант комментирует игру Зенита.
      Завесть. Кули, своя недокоМАНДА в жопе.

      0
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      Рейтинг: +4811

      Иван Петров 1986 > Питерский князь 11 ноября, 19:34

      Ты из культурной столицы? Правильно пишется - зависть.

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      Рейтинг: +6608

      Питерский князь > Иван Петров 1986 11 ноября, 20:24

      Ну и самомнение, у вас мАсквичей. Дрочите на своё фото.

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      Рейтинг: +4757

      шахта Заполярная > Иван Петров 1986 12 ноября, 13:22

      Кому ты пытаешься объяснить - это же бывший мент, тем более из культурной. Ему надо раз пять повторить, минимум

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