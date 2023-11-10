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    Миранчука призвали «бежать без оглядки» из «Аталанты»

    Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский призвал полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука покинуть клуб.

    «Знаю, что Леша зимой хочет остаться в Европе. Желаю ему этого. Но в то же время, желаю и сбежать от Джан Пьеро Гасперини. В аренду, на полноценный трансфер – не важно. Главное – бежать, бежать без оглядки», – написал журналист.

    • Арендовать Миранчука хочет родной «Локомотив».
    • 28-летний Миранчук в этом сезоне провел 3 матча в Серии A и 2 в Лиге Европы.
    • В прошлом сезоне россиянин был в аренде в «Торино».

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    Источник: телеграм-канал Михаила Моссаковского

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    10.11.2023 19:48
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +724

      cska1948 10 ноября, 21:09

      А было время когда Алексею предлагали без оглядки бежать из Локо в Аталанту...

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      Рейтинг: +20670

      ilichkadr > cska1948 10 ноября, 22:05

      Предлагали недалёкие. Полагаю, что Палыч был другого мнения, но потом, после перехода в Аталанту, был вынужден нахваливать Алексея.
      А что оставалось Сёмину?...............

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      Рейтинг: +6020

      neim > cska1948 11 ноября, 03:52

      А некоторые пудели и сейчас предлагают бежать ))).

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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 10 ноября, 20:05

      Скоро его помойные купят, сейчас смазные начнут сваливать, а своих нет, вот Алексея питерская помойка и зацепит

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      Рейтинг: +20670

      ilichkadr > Suvorov71 10 ноября, 20:41

      Помойным он и на хер не нужен. Уйдёт, (если позовут и предложат приемлемую зарплату) в тульский Арсенал. На большее Миранчук не тянет.

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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > ilichkadr 10 ноября, 20:53

      Ты знаешь, если так получится мы в Туле будем рады, для нас он вполне подойдет, но мы по зарплате не потянем

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      Рейтинг: +20670

      ilichkadr > Suvorov71 10 ноября, 21:41

      Вот и делай вывод, что каждое футбольное говно, которое возомнило из себя большого (уже не говорю звезду РПЛ) футболиста играть в российской глубинке даже не рассматривает.
      P.S. От души тебе желаю, чтобы подобных в команду, за которую болеешь, не брали, обходили стороной...............

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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 10 ноября, 19:51

      Леха,езжай на Кипр к кокорину и будете там звездить от души

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      Рейтинг: +1538

      Дубина > TIMOTHY 10 ноября, 20:02

      Сивуху пей дороже 17 рублей леня марков))))

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