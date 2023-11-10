Миранчука призвали «бежать без оглядки» из «Аталанты»

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский призвал полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука покинуть клуб.
«Знаю, что Леша зимой хочет остаться в Европе. Желаю ему этого. Но в то же время, желаю и сбежать от Джан Пьеро Гасперини. В аренду, на полноценный трансфер – не важно. Главное – бежать, бежать без оглядки», – написал журналист.
- Арендовать Миранчука хочет родной «Локомотив».
- 28-летний Миранчук в этом сезоне провел 3 матча в Серии A и 2 в Лиге Европы.
- В прошлом сезоне россиянин был в аренде в «Торино».
Источник: телеграм-канал Михаила Моссаковского