Миранчука призвали «бежать без оглядки» из «Аталанты»

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский призвал полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука покинуть клуб.

«Знаю, что Леша зимой хочет остаться в Европе. Желаю ему этого. Но в то же время, желаю и сбежать от Джан Пьеро Гасперини. В аренду, на полноценный трансфер – не важно. Главное – бежать, бежать без оглядки», – написал журналист.